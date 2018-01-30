صور.. نهر السين يغضب على باريس ويغرق مئات المنازل والمحلات





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شهد نهر السين، اليوم الثلاثاء ارتفاع ملحوظ يصل إلى 5,95 ،وأفادت هيئة "فيجيكرو" لمراقبة الفيضانات ان مستوى نهر "السين" قد يصل إلى مترا، أى أعلى بـ4 أمتار من المستوى الطبيعى .

وبلغ إرتفاع منسوب مياه النهر الذى يعبر العاصمة الفرنسية ويمر بالقرب من متاحف وأبنية اثرية 5,84 امتار، بويادة اربعة امتار عن المستوى الطبيعى، حسب هيئة مراقبة الفيضانات "فيجيكرو".

لكن مياه النهر وصلت إلى مستوى أدنى من الرقم التاريخى الذى سجل فى 1910 عندما أرتفع منسوب السين الى 8,62 أمتار، وقد غمرت المياه نصف التمثال الشهير تحت جسر الما الذى يعد قياسا تقليديا لارتفاع النهر.

وفى مكان غير بعيد بالقرب من برج إيفل، بقيت القوارب السياحية الممنوعة من الملاحة حاليا، متوقفة، بينما ذكرت السلطات بأن "الملاحة أو السباحة فى السين أمران محظورا وبالغا الخطورة".



أحد التماثيل



أحد القوارب



ارتفاع منسوب المياة



ازدياد منسوب المياة بسبب الفيضانات



برج إيفيل



جانب من ارتفاع مناسيب المياة بنهر السين



جانب من الفيضانات



مياة الفيضانات