صور.. موجه من الضباب الدخانى تضرب الصين





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شهدت أجواء الصين، اليوم الثلاثاء، عاصفة ضبابية كثيفة أدت إلى انعدام الرؤية و إصابه بعض المناطق بشلل مرورى.

و طوق الضباب الدخانى ناطحات السحاب فى الصين مما يظهر ارتفاع معدلات التلوث بصورة غير طبيعية، وهذه ليست المرة الأولى التى تجتاح فيها العاصفة الضبابية سماء الصين ، إذ يغطى الضباب الكثيف سماء العاصمة الهندية والمناطق المحيطة مما أثر على الطرق وخطوط السكك الحديدية وحركة الملاحة الجوية.



الضباب الدخانى فى الصين



الضباب الدخانى فى الصين



الوقود الأحفورى