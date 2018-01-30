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الثلاثاء، 30 يناير 2018 08:40 ص
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صور.. موجه من الضباب الدخانى تضرب الصين

الثلاثاء، 30 يناير 2018 06:07 ص
صور.. موجه من الضباب الدخانى تضرب الصين الضباب الدخانى


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شهدت أجواء الصين، اليوم الثلاثاء، عاصفة ضبابية كثيفة أدت إلى انعدام الرؤية و إصابه بعض المناطق بشلل مرورى.

و طوق الضباب الدخانى ناطحات السحاب فى الصين مما يظهر ارتفاع معدلات التلوث بصورة غير طبيعية، وهذه ليست المرة الأولى التى تجتاح فيها العاصفة الضبابية سماء الصين ، إذ يغطى الضباب الكثيف سماء العاصمة الهندية والمناطق المحيطة مما أثر على الطرق وخطوط السكك الحديدية وحركة الملاحة الجوية.

الضباب الدخانى فى الصين (2)
الضباب الدخانى فى الصين 

 

الضباب الدخانى فى الصين
الضباب الدخانى فى الصين

 

الوقود الأحفورى
الوقود الأحفورى

 

موجه من الضباب
موجه من الضباب

 


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