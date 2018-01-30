صور.. موجه من الضباب الدخانى تضرب الصين

صور.. موجه من الضباب الدخانى تضرب الصينالثلاثاء، 30 يناير 2018 06:07 ص
الضباب الدخانى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شهدت أجواء الصين، اليوم الثلاثاء، عاصفة ضبابية كثيفة أدت إلى انعدام الرؤية و إصابه بعض المناطق بشلل مرورى.
و طوق الضباب الدخانى ناطحات السحاب فى الصين مما يظهر ارتفاع معدلات التلوث بصورة غير طبيعية، وهذه ليست المرة الأولى التى تجتاح فيها العاصفة الضبابية سماء الصين ، إذ يغطى الضباب الكثيف سماء العاصمة الهندية والمناطق المحيطة مما أثر على الطرق وخطوط السكك الحديدية وحركة الملاحة الجوية.
الضباب الدخانى فى الصين
الضباب الدخانى فى الصين
الوقود الأحفورى
موجه من الضباب
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