صور.. محافظ بنى سويف يعزى فى وفاة 5 أفراد من أسرة واحدة ويصرف مساعدة عاجلة





بنى سوي:هانى فتحى

قدم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف واجب العزاء فى وفاة 5 أفراد من أسرة واحدة (الزوجة و3 بنات وولد) بقرية نزلة حنا بمركز الفشن، بسبب حادث نتج عن تسرب الغاز من أنبوبة بوتاجاز بالمنزل أدى إلى وفاة الضحايا وإصابة 8 آخرين بحالات اختناق.

حيث أعرب محافظ بنى سويف عن خالص تعازيه لرب الأسرة المواطن "بطل صلاح محمد"، داعيا المولى عز وجل أن يلهمه الصبر والسلوان، وأن يتغمد المتوفين من اسرته بالرحمة والجنة والغفران، ومؤكداً على أن مكتبه مفتوح له فى أى وقت.

وسلم المحافظ مساعدة مالية عاجلة 10 آلاف جنيه، لرب الأسرة لمساعدته فى مثل هذه الظروف الحزينة التى يمر بها، مطالباً وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات والمساعدات المناسبة فى مثل هذه الظروف، وموجهاً بضرورة اتخاذ ما يلزم لتلبية احتياجاته ومتطلباته المعيشية.

يذكر "أنه فور وقوع الحادث الأحد الماضى" كلف المحافظ الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات العاجلة حيال الواقعة، والتواجد مع رب الأسرة وتفقد أحواله لمساعدته على تجاوز هذه المحنة، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والعلاجية اللازمة حيال المصابين والذين تلقوا الإسعافات اللازمة بمستشفى الفشن المركزى باستثناء حالة واحدة فقط تم تحويلها إلى مستشفى قصر العينى بالقاهرة.

. محافظ بنى سويف يعزى أسرة توفى أربعة منها



. المحافظ يقدم وتجب العزاء . المحافظ يقدم وتجب العزاء