صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الاتحاد الرياضى للشركات بعيد الشرطة





الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، الاحتفال الرياضى الذى نظمته إدارة منطقة القناة والبحر الأحمر للاتحاد الرياضى العام للشركات، تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس مجلس إدارة الإتحاد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذى أقيم بالصالة المغطاة لهيئة قناة السويس، يرافقه اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ونائبه اللواء محمد أبو الذهب وقيادات مديرية أمن الإسماعيلية وبحضور الدكتور حسنى غندور رئيس الإتحاد العام، والمهندس محمد عبد العظيم نائب رئيس منطقة القناة مدير النادى العام لهيئة قناة السويس والمحاسب عبد العزيز معوض سكرتير عام منطقة القناة، والمهندس أحمد المصرى رئيس منطقة الإسماعيلية لكرة القدم السابق وعضو اتحاد الشركات.

وتمت إقامة مباراة خماسية فى كرة القدم بين فريقى الشرطة واتحاد الشركات وفى حضور عدد من أسر شهداء الشرطة، والتى اختتمت بفوز فريق الشرطة على الشركات 4/3 وحصولها على الكأس، وخلال الحفل تم إهداء درع الاتحاد العام الرياضى إلى كل من محافظ الإسماعيلية، ومدير الأمن بالإضافة إلى تكريم عدد من القيادات الأمنية واللواءات واللاعبين المشاركين وتسليمهم الهدايا العينية والجوائز، كما تم تكريم أسر الشهداء الذين حضروا الاحتفال، وذلك فى إطار الاحتفالات بالعيد الـ 66 للشرطة المصرية وإحياء ذكرى انتصارات الشرطة فى معركة 25 يناير 1952 المجيدة ضد الاحتلال البريطانى والاحتفال بتكريم أسر الشهداء.



المحافظ ومدير الأمن أثناء الاحتفال



المحافظ يشهد الاحتفالية للاتحاد العام



جانب من المباراة



تكريم المحافظ



تكريم مدير الأمن



جانب من المشاركين فى البطولة