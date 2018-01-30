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الثلاثاء، 30 يناير 2018 08:43 ص
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صور.. رئيس وزراء كندا يشارك بوقفة بالشموع تأبينا لضحايا اعتداء مسجد كيبيك

الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:36 ص
صور.. رئيس وزراء كندا يشارك بوقفة بالشموع تأبينا لضحايا اعتداء مسجد كيبيك وقفة بالشموع


أ ف ب
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دعا رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو الإثنين الكنديين للوقوف بوجه الإرهاب من العنصرية خلال إحياء ذكرى سته مسلمين قتلوا العام الماضى فى هجوم على مسجد فى كيبيك.

وأسف ترودو لأن جرائم الكراهية والعنصرية أصبحت أمرا "مألوفا" وتقابل "بالتسامح" أحيانا، وقال فى البرلمان إنه "لم يكن ينبغى أبدا أن نصل إلى هذه النقطة".

وأضاف "لا يمكننا إعادة الحياة إلى الذين قتلوا لكن ندين لهم بمحاربة المشاعر التى أدت إلى خسارتهم، نحن مدينون لهم بهذا لرفع الصوت والوقوف بشكل علنى ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية بكل اشكالها".

وفى 29 يناير العام الماضى اقتحم رجل مسجدا فى حى سكنى فى مدينة كيبيك بعد صلاة العشاء وفتح النار على المصلين.

وبالإضافة إلى مقتل ستة أشخاص، أدى الاعتداء إلى إصابة أربعة من الجرحى بإعاقات دائمة، فى واحدة من أسوأ الهجمات على مركز عبادة إسلامى فى الغرب.

وفى أعقاب الاعتداء تجمع الآلاف بمن فيهم ترودو فى مدينة كيبيك للتعبير عن دعمهم للمسلمين فى البلاد.

ووجهت السلطات القضائية الكندية فى أكتوبر الى الكسندر بيسونيت المشتبه بارتكابه الجريمة لائحة اتهام بقتل ستة ومحاولة قتل 35 آخرين، ومن المقرر ان تبدأ جلسات محاكمته فى أواخر مارس المقبل.

رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو

رئيس الوزراء الكندى يشارك فى الوقفة التأبينية
رئيس الوزراء الكندى يشارك فى الوقفة التأبينية

مظاهرات تندد بالإرهاب
مظاهرات تندد بالإرهاب

مواساة الأهالى
مواساة الأهالى

مواطنزن يشاركون فى إحياء ذكرى مقتل 6 مسلمين
مواطنزن يشاركون فى إحياء ذكرى مقتل 6 مسلمين

مواطنه ترفع لافته تندد بالإرهاب
مواطنه ترفع لافته تندد بالإرهاب

مواطنون فى كندا يشاركون المسلمين حزنهم على ضحايا المسجد
مواطنون فى كندا يشاركون المسلمين حزنهم على ضحايا المسجد

وقفة بالشموع على ضحايا المسجد
وقفة بالشموع على ضحايا المسجد

وقفة بالورود والشموع
وقفة بالورود والشموع

 


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