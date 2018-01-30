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الثلاثاء، 30 يناير 2018 08:43 ص
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صور.. بركان "مايون" يثور مجددا وسط هلع السكان فى الفلبين

الثلاثاء، 30 يناير 2018 03:02 ص
صور.. بركان "مايون" يثور مجددا وسط هلع السكان فى الفلبين بركان مايون


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شهدت الفلبين، اليوم الثلاثاء حالة من الهلع بين السكان بسبب تجدد ثوران بركان مايون، واطلاق قذائف نارية وصخرية.

وأعلنت السلطات الفلبينية أمس الاثنين، أن بركان مايون ثار اليوم، مطلقا المزيد من الحمم البركانية والصخور، محذرة بشدة من أن يكون نشاط اليوم تمهيدا لثوران ضخم فى الأيام القادمة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن السلطات تواصل إصدار تحذيراتها من خطر انطلاق ملايين الأطنان من الرماد والصخور التى يقذفها بركان (مايون) والمختلطة بالأمطار، والتى يمكن أن تهدد حياة السكان المقيمين حوله، مشيرة إلى فرار عشرات الآلاف منهم إلى مناطق آمنة.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد المهاجرين بسبب النشاط البركانى بلغ أكثر من 85 ألف شخص من سكان المنطقة .

يذكر أن آخر انفجار لهذا البركان يعود إلى عام 2014، والذى دفع السلطات حينئذ إلى إجلاء 63 ألف شخص،فيما وقع أعنف ثوران للبركان فى عام 1814 عندما لقى 1200 شخص مصرعهم جراء الحمم البركانية التى دمرت مدينة "كاجساوا" بالكامل.

 

بركان مايون
بركان مايون

أحد الأطفال يرتدى قمامة
أحد الأطفال يرتدى قمامة

 

إعلاميون يلتقطون صور للبركان
إعلاميون يلتقطون صور للبركان

 

بركان الفلبين يطلق قذائف صخرية
بركان الفلبين يطلق قذائف صخرية

 

بركان مايون بالفلبين
بركان مايون بالفلبين

 

بركان مايون يعلن عن غضبه
بركان مايون يعلن عن غضبه

 

حمم بركانية
حمم بركانية

 

دخان متصاعد من البركان
دخان متصاعد من البركان

 

بركان مايون
بركان مايون


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بركان مايون

الفلبين

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