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صور... انطلاق مهرجان "الزوبيتا" فى إسبانيا

الثلاثاء، 30 يناير 2018 10:02 م
صور... انطلاق مهرجان "الزوبيتا" فى إسبانيا مهرجان الزوبيتا


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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احتفلت مدينة زوبيتا فى مقاطعة نافارا الإسبانية، اليوم الثلاثاء بمهرجان " زوبيتا للزراعة والماشية.

وقام المحتفلون بالمشى فى الشوارع وهم يقرعون الأجراس المثبتة على ظهورهم، فيما يغطى ثمر العليق الأشخاص خلال المشاركة فى المهرجان.

وتستمر هذه الاحتفالات لمدة ثلاثة أيام، وهى الأحد والإثنين والثلاثاء الآخيرة من كل شهر يناير من العام، حيث يبدأ المواطنون الاحتفال من وادى نافارا، ليجوبوا أرجاء شوراع المقاطعة مرتدين جلود الحيوانات.

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ارتداء جلود الحيوانات

 

احتفالات الزوبيتا
احتفالات الزوبيتا

 

أحد المحتفلين يرتدون جلود الحيوانات
أحد المحتفلين يرتدون جلود الحيوانات

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

فاعليات المهرجان
فاعليات المهرجان

 

مهرجان الزوبيتا فى إسبانيا
مهرجان الزوبيتا فى إسبانيا

 


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