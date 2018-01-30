صور... انطلاق مهرجان "الزوبيتا" فى إسبانيا





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

احتفلت مدينة زوبيتا فى مقاطعة نافارا الإسبانية، اليوم الثلاثاء بمهرجان " زوبيتا للزراعة والماشية.

وقام المحتفلون بالمشى فى الشوارع وهم يقرعون الأجراس المثبتة على ظهورهم، فيما يغطى ثمر العليق الأشخاص خلال المشاركة فى المهرجان.

وتستمر هذه الاحتفالات لمدة ثلاثة أيام، وهى الأحد والإثنين والثلاثاء الآخيرة من كل شهر يناير من العام، حيث يبدأ المواطنون الاحتفال من وادى نافارا، ليجوبوا أرجاء شوراع المقاطعة مرتدين جلود الحيوانات.

ارتداء جلود الحيوانات



احتفالات الزوبيتا



أحد المحتفلين يرتدون جلود الحيوانات



جانب من الاحتفالات



جانب من المهرجان



فاعليات المهرجان