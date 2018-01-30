صور.. السيطرة على حريق بمركب فى الأقصر دون خسائر





الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بالأقصر، منذ قليل، فى السيطرة على حريق نشب داخل مركب نيلى خال من النزلاء والعمال، وكذلك أى أدوات أو أجهزة داخل المطعم والغرف، إذ أنه متوقف تماما منذ عام 2012، وجارى معرفة أسباب الحريق، ولم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو مصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة الحماية المدنية يفيد نشوب النيران فى مركب نيلى بمرسى البغدادى السياحى مملوك لإحدى الشركات وخارج من الخدمة منذ عام 2012، فأمر بانتقال سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وتوجه مدير أمن الأقصر برفقة عدد من القيادات الأمنية لمتابعة السيطرة على النيران، كما انتقل محمد بدر محافظ الأقصر لموقع الحريق، وتبين من خلال التحريات أن المركب خارج الخدمة، ونجحت القوات فى السيطرة على النيران دون خسائر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.