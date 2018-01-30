صور.. الجيش التايوانى يجرى تدريبات عسكرية فى هوالين





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

يجرى الجيش التايوانى، اليوم الثلاثاء تدريبات عسكرية بمنطقة هوالين، حيث قامت القوات الجوية وقوات المشاة بالمشاركة فى التدريبات، بهدف التأكيد على جاهزية القوات لأى ضرر للأمن القومى التايوانى.

ويقوم الجيش التايوانى بالعديد من التدريبات السنوية لرفع كفاءة قواته المسلحة،و تحسبا لأى غزو من الصين.

يذكرأن، قالت وزارة الدفاع فى تايوان أواخر العام الماضى، إن الجيش التايوانى فى حالة تأهب قصوى بعد تدريبات للقوات الجوية الصينية استمرت ثلاثة أيام على التوالى قرب الجزيرة التى تعتبرها الصين جزءا منها. وذكرت حكومة تايوان أن الطائرات الصينية، ومن بينها قاذفات ومقاتلات متطورة، أجرت تدريبات تحليق عبر قناة باشى التى تفصل تايوان عن الفلبين وإلى الشمال من تايوان بمحاذاة جزيرة مياكو اليابانية. وقال تشين تشانج جى المتحدث باسم الوزارة التايوانية إن طائرات صينية دخلت منطقة تمييز الدفاع الجوى الخاصة بتايوان أثناء التدريبات.

وأضاف “ستبقى قواتنا الجوية وبحريتنا فى حالة تأهب قصوى لمنعهم من انتهاك مياهنا الإقليمية أو مجالنا الجوى أو حتى التصرف بشكل عدائى”.



الجيش التايوانى يجرى تدريبات عسكرية



الجيش التايوانى



القوات الجوية التايوانية



جانب من التدريبات



عناصر الجيش التايوانى