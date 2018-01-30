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صور.. التضامن: تخصيص 23 مليون جنيه لتطوير دور الرعاية

الثلاثاء، 30 يناير 2018 10:15 م
صور.. التضامن: تخصيص 23 مليون جنيه لتطوير دور الرعاية حفل توزيع جوائز "بيت الحلم" لأفضل المؤسسات الإيوائية


كتب مدحت وهبة
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شاركت قيادات وزارة التضامن الاجتماعى اليوم فى حفل الإعلان عن جوائز بيت الحلم لأفضل المؤسسات الإيوائية فى مصر خلال ٢٠١٧، والتى تنظمها جمعية وطنية للعام الثانى على التوالى، وضم وفد التضامن فى الاحتفالية كلا من سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وسحر مشهور مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى للرعاية الاجتماعية، ومحمد القمارى المستشار القانونى لوزيرة التضامن رئيس اللجنة العليا للأسر البديلة، وحسنى يوسف مسئول البرنامج القومى لحماية أطفال بلا مأوى.

 

وقالت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية فى تصريحات اليوم، إن وزارة التضامن تهتم دائما بدعم مشروع حماية ورعاية الأيتام، مشيرة إلى أن جهود وزارة التضامن تلاقت مع جهود جمعية وطنية والمجتمع المدنى، وأنه تم تخصيص ٢٣ مليون جنيه لهذا الهدف، كما يوجد لدى الوزارة مشروع حماية الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

 

وأضافت سمية، فى كلمة ألقتها نيابة عن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن لقاء اليوم تأصيل لفكرة التعاون بين المجتمع المدنى والوزارة، مشيرة إلى أن هناك بروتوكولا للتعاون بين الوزارة وجمعية وطنية فى رعاية الأطفال والأيتام، لافتة إلى أن الوزارة تعاونت مع جمعية وطنية فى إعداد معايير جودة لدور الرعاية، وكذلك تطوير قدرات العاملين فى الدور من خلال رفع كفاءتهم فى الإدارة، مشيرة إلى أن الوزارة مهتمة بتطوير دور الرعاية.

 

وأوضحت سمية الألفى أن هناك عملا مهما للوزارة بالتنسيق مع المجتمع المدنى فى الأسر الكفيلة أو البديلة، معلنة أن الوزارة لديها حتى الآن ١٢ ألف أسرة بديلة مع تزايد العدد بسبب ضبط قواعد الكفالة وتسهيل إجراءاتها.

 

ومن جانبها، قالت سحر مشهور، مستشارة وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية، إن مثل هذه المناسبات هى بمثابة العيد لوزارة التضامن، لافتة إلى أن قضايا التطوير فى أى مجال ليست مسئولية وزارة لوحدها أو فرد فقط بل هى مسئولية جماعية، قائلة: "ده يوم للحب والإيجابية، فمثل هذه اللحظات والمناسبات تشعرنا دائما أن هناك نتيجة لهذا العمل وهذه الشراكة"، فى إشارة للتعاون بين الوزارة والمجتمع المدنى.

 

ووصفت سحر مشهور المجتمع المدنى بأنه صمام أمان لمصر، ويقوم بدور كبير فى مجال التنمية، لافتة إلى أن الوزارة تبنت فكرة معايير الجودة لدور الرعاية منذ ٤ سنوات وهى من شأنها تحقيق نقلة ضخمة فى القطاع، لافتة إلى أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى كان لها دور ريادى فى تبنى فكرة إنشاء المعايير جودة حتى يمكن تقييم الوضع فى الدور وعمل خطة للتطوير على أساسه قائلة: "مش عايزين نتعامل مع الطفل اليتيم على أنه فى حالة خاصة أو غلبان، لا بد من دمجه فى المجتمع".

 

فيما خصصت جمعية وطنية باعتبارها جمعية لتنمية وتطوير دور الأيتام جائزة "بيت الحلم"، وهى أول جائزة مالية وعينية تقدم للعام الثانى لأفضل المؤسسات الإيوائية المطبقة لمعايير الجودة فى مجال الرعاية البديلة فى مصر.

 

وقد أنشئت وطنية منذ العام ٢٠٠٨، وتهدف بشكل رئيسى إلى توفير حياة كريمة لليتيم. وقدم الحفل الإعلامى الدكتور إبراهيم الكردانى، فيما شهد الحفل حضور الفنانة دنيا سمير غانم، والموسيقار الكبير سليم سحاب، إضافة إلى ممثلى اليونيسيف فى مصر.

 

جدير بالذكر أن غادة والى تتواجد حاليا فى نيويورك لحضور الدورة الـ٥٦ للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، والمقامة فى الفترة من ٢٩ يناير وحتى ٢ فبراير.

خلال حفل توزيع جوائز بيت الحلم لأفضل المؤسسات الإيوائية (2)
 

 

خلال حفل توزيع جوائز بيت الحلم لأفضل المؤسسات الإيوائية (3)
 

 

خلال حفل توزيع جوائز بيت الحلم لأفضل المؤسسات الإيوائية (4)
 

 

خلال حفل توزيع جوائز بيت الحلم لأفضل المؤسسات الإيوائية

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التضامن

سمية الالفى

درر الرعاية



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