صور.. اعترافات قاتلى سائق شبرا الخيمة: تخلصنا منه طمعا فى "التوك توك"





كتب – محمد قاسم

أدلى المتهمان بقتل سائق توك توك بشبرا الخيمة باعترافات تفصيلية حول ارتكابهما الجريمة أمام أحمد طنطاوى وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد سعيد البلتاجى رئيس النيابة. وقال المتهمان فى اعترافاتهما وهما كل من "أحمد ج ع" و"أحمد ح ع" إن المتهم الأول تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه منذ فترة وكان يعمل سائق توك توك وقامت صاحبته بطرده واستعانت بالمجنى عليه ليعمل بدلا منه فاستشاط منه غيظا وقرر الانتقام منه.

وقال المتهم الأول فى اعترافاته أنه كان يجلس كل يوم مع المجنى عليه على أحد المقاهى بشبرا الخيمة ويقضيان سويا أوقات كثيرة مع بعضهما بسبب صداقتهما وأنه بعدما طردته صاحبة التوك توك الذى كان يعمل عليه فوجئ أن صديقه المجنى عليه قام بالعمل عليه كسائق بدلا منه ولم يراعى أن صاحبته قامت بطرده وعندما عاتبه لم يعيره أى اهتمام ورفض أن يترك العمل عليه من أجل صداقتهما.

وأضاف المتهم جلست أفكر فى حيلة جنونية كى أنتقم منه لعدم مراعاته صداقتنا حتى هدانى تفطيرى الشيطانى إلى التخلص منه وسرقة التوك توك واستعنت بالمتهم الثانى لكى ينفذ معايا خططتى وطلبت منه أن نستدرج المجنى عليه بحجة توصيلنا ونقتله ونستولى على التوك توك فوافقنى وقمنا بالفعل بتنفيذ الجريمة وعندما كنا فى الطريق انهالت عليه بعدة طعنات من سلاح أبيض "خنجر" حتى فارق الحياة.

وقال المتهم الثانى فى اعترافاته إنه فوجئ بصديقه يطلب منه الحضور لمقابلته فى أمر هام واشتكى له من عمل المجنى عليه على التوك توك الذى كان يعمل هو عليه منذ فترة لكن صاحبته طردته.

وأضاف المتهم عرض على صديقى فكرة شيطانية بأن نقوم باستدراج المجنى عليه إلى منطقة مهجورة بحجة توصيلنا وفى الطريق نقوم بتهديده ونستولى عليه منه وبالفعل نفذنا تلك الفكرة وقمنا بالاتصال به تليفونيا وحضر إلى المكان الذى اتفقنا عليه وركبنا معه حتى استوقفناه وقام المتهم الأول بطعنه حتى أرداه قتيلا واخذنا التوك توك وهربنا حتى تم ضبطنا.

فيما انتقل فريق من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد سعيد البلتاجى رئيس النيابة لعمل معاينة تصويرية لمسرح جريمة قتل سائق توك توك وقام المتهمون بتمثيل كيفية ارتكابهما للواقعة أمام أحمد طنطاوى وكيل أول النيابة.

وتبين من التحقيقات التى باشرها أحمد طنطاوى وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة أن المتهم الأول كان يعمل على مركبة التوك توك المستولى عليها فقامت صاحبته بإنهاء عمله عليه وطرده، وطلبت من المجنى عليه العمل على التوك توك، الأمر الذى أثار حفيظته فقام بالاستعانة بصديقه الثانى وعقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجنى عليه بإزهاق روحه والاستيلاء على مركبة التوك توك حيث قام الأول باستدراجه ليلة الحادث بحجة توصيل الثانى (ابن عمه) لمنطقة الخصوص وحال سيرهم بالطريق طلب المجنى عليه التوجه للمحطة لتزويد المركبة بالوقود.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء سير المجنى عليه أسفل الطريق الدائرى بالمنطقة التى شهدت العثور على الجثة، قام المتهم الثانى بالتعدى عليه بعدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" وانهال عليه الأول بعدة طعنات أخرى بسلاح أبيض (خنجر) كان بحوزته واستوليا على جميع متعلقاته ومركبة التوك توك وفرا هاربين لمنطقة الخصوص بالتوك توك لبيعه واعترف المتهمان فى التحقيقات أنهما قاما بإلقاء متعلقات المجنى عليه والسلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة بمياه ترعة الإسماعيلية.

وكان العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص فى العقد الثانى من العمر بممر أسفل الطريق الدائرى بمنطقة أم بيومى، بجوار مقلب قمامة.

وبالانتقال وفحص الجثة بمعرفة المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تبين أن الجثة لشاب يرتدى كامل ملابسه وبه إصابات طعنية عبارة عن جرح قطعى بالرقبة من الخلف و4 طعنات بالظهر من أعلى و6 طعنات بالظهر من الأسفل وطعنة بالجانب الأيمن ولم يتم العثور معه على ثمة أوراق تفيد أو تحدد شخصيته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

كلف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بسرعة كشف غموض الجريمة وضبط الجناة وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى وتم تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه يدعى "رضا. ا" 18 سنة سائق توك توك مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وتحرر محضر رقم 1263 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2018 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت للمتهمين تهمة القتل العمد.























