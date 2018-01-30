video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 08:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. اشتباكات أمام برلمان كتالونيا بعد إرجاء جلسة تنصيب الانفصالى بوتشيمون

الثلاثاء، 30 يناير 2018 08:02 م
صور.. اشتباكات أمام برلمان كتالونيا بعد إرجاء جلسة تنصيب الانفصالى بوتشيمون تظاهرات أمام برلمان كتالونيا


كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

تظاهر الآلاف من المواطنين فى كتالونيا، اليوم الثلاثاء ، أمام البرلمان الكتالونى ،احتجاجا على إرجاء جلسة تنصيب الانفصالى كارليس بوتشيمون الا أنه دافع عنه، مؤكدا أنه يتمتع بكل الحقوق لتسلم الحكم.

وقام المتظاهرين بالاشتباك مع قوات الشرطة الإسبانية، وإزالة الحواجز الحديدية أمام البرلمان

وصرّح تورنت "الجلسة العامة اليوم أرجئت"، بعد أن اتهم المحكمة الدستورية التى منعت تنصيب بوتشيمون من دون إذن قضائى، بـ"انتهاك حقوق ملايين الكتالونيين".

من جانبه حذر رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى، اليوم الثلاثاء، رئيس برلمان منطقة كتالونيا من عواقب ابقائه على جلسة تنصيب الانفصالى كارليس بوتشيمون رئيسا على الرغم من منعها من قبل القضاء.

وقال راخوى أن "برلمان كاتالونيا كما فى أى مكان آخر، ملزم باحترام ما تقرره المحكمة الدستورية"، وأضاف "اذا لم يحترم قرارا للمحاكم، فيمكن أن يتم تحميل رئيس البرلمان المسؤولية".

ويصر الكتالونيون على مشروعهم تنصيب بوتشيمون فى جلسة للبرلمان تبدأ بعد ظهر الجمعة وستجرى خلالها مناقشة ترشيحه اعتبارا من الساعة 15.00 .

تظاهرات أمام البرلمان الكتالونى
تظاهرات أمام البرلمان الكتالونى

 

جانب من التظاهرات (2)
جانب من التظاهرات

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

قوات الأمن الإسبانية
قوات الأمن الإسبانية

 

متظاهرون يرفعون أعلام كتالونيا
متظاهرون يرفعون أعلام كتالونيا

 

متظاهرون يزيلون الحواجز الحديدية
متظاهرون يزيلون الحواجز الحديدية

 

مظاهرات مؤيدة للانفصالى الانفصالى كارليس بوتشيمون
مظاهرات مؤيدة للانفصالى الانفصالى كارليس بوتشيمون

 

مواطنون يرتدون صورة الانفصالى كارليس بوتشيمون
مواطنون يرتدون صورة الانفصالى كارليس بوتشيمون

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..رئيس برلمان كتالونيا يرجئ جلسة تنصيب الانفصالى كارليس بوتشيمون

كتالونيا

إسبانيا

أخبار العالم اليوم

المحكمة الدستورية



لا تفوتك
شاهد.. صلاح محسن بـ"قميص" الأهلى

شاهد.. صلاح محسن بـ"قميص" الأهلى

"جنايات الجيزة" تقضى ببراءة الممثل مدحت تيخا من تهمة تعاطى المخدرات.. فيديو وصور

"جنايات الجيزة" تقضى ببراءة الممثل مدحت تيخا من تهمة تعاطى المخدرات.. فيديو وصور

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم.. محمد صلاح للخروج من دوامة الهزائم مع ليفربول.. الننى لمواصلة التألق مع أرسنال.. حسين الشحات فى مهمة أسيوية.. ومؤمن زكريا وكهربا والحضرى ومتعب فى اختبارات جديدة بالسعودية

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم.. محمد صلاح للخروج من دوامة الهزائم مع ليفربول.. الننى لمواصلة التألق مع أرسنال.. حسين الشحات فى مهمة أسيوية.. ومؤمن زكريا وكهربا والحضرى ومتعب فى اختبارات جديدة بالسعودية

بعد انعزالهم فى الصحراء لقرون.. كيف قرر الرهبان قيادة الكنيسة واختيار الباباوات؟.. البابا أثناسيوس الرسولى عين أول راهبين كسكرتارية له وأصبحت عرفا حتى اقتصرت المناصب الكنسية عليهم.. ومنح الرهبان رتبة الأساقفة

بعد انعزالهم فى الصحراء لقرون.. كيف قرر الرهبان قيادة الكنيسة واختيار الباباوات؟.. البابا أثناسيوس الرسولى عين أول راهبين كسكرتارية له وأصبحت عرفا حتى اقتصرت المناصب الكنسية عليهم.. ومنح الرهبان رتبة الأساقفة

والد محمد صلاح يتبرع بـ5 أفدنة لإنشاء محطة صرف صحى فى نجريج الغربية

والد محمد صلاح يتبرع بـ5 أفدنة لإنشاء محطة صرف صحى فى نجريج الغربية

رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

رسميا.. الأهلى يخطف محمد شريف مهاجم دجلة من الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة