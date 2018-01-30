صور.. اشتباكات أمام برلمان كتالونيا بعد إرجاء جلسة تنصيب الانفصالى بوتشيمون





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

تظاهر الآلاف من المواطنين فى كتالونيا، اليوم الثلاثاء ، أمام البرلمان الكتالونى ،احتجاجا على إرجاء جلسة تنصيب الانفصالى كارليس بوتشيمون الا أنه دافع عنه، مؤكدا أنه يتمتع بكل الحقوق لتسلم الحكم.

وقام المتظاهرين بالاشتباك مع قوات الشرطة الإسبانية، وإزالة الحواجز الحديدية أمام البرلمان

وصرّح تورنت "الجلسة العامة اليوم أرجئت"، بعد أن اتهم المحكمة الدستورية التى منعت تنصيب بوتشيمون من دون إذن قضائى، بـ"انتهاك حقوق ملايين الكتالونيين".

من جانبه حذر رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى، اليوم الثلاثاء، رئيس برلمان منطقة كتالونيا من عواقب ابقائه على جلسة تنصيب الانفصالى كارليس بوتشيمون رئيسا على الرغم من منعها من قبل القضاء.

وقال راخوى أن "برلمان كاتالونيا كما فى أى مكان آخر، ملزم باحترام ما تقرره المحكمة الدستورية"، وأضاف "اذا لم يحترم قرارا للمحاكم، فيمكن أن يتم تحميل رئيس البرلمان المسؤولية".

ويصر الكتالونيون على مشروعهم تنصيب بوتشيمون فى جلسة للبرلمان تبدأ بعد ظهر الجمعة وستجرى خلالها مناقشة ترشيحه اعتبارا من الساعة 15.00 .



تظاهرات أمام البرلمان الكتالونى



جانب من التظاهرات



جانب من التظاهرات



قوات الأمن الإسبانية



متظاهرون يرفعون أعلام كتالونيا



متظاهرون يزيلون الحواجز الحديدية



مظاهرات مؤيدة للانفصالى الانفصالى كارليس بوتشيمون