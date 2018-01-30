صور.. أهالى قرى "المطيعة وقرقارص ودير درنكة" بمركز أسيوط تعلن دعمها للسيسى

أسيوط - محمود عجمى

شهدت قرى المطيعة وقرقارص ودير درنكة بمركز أسيوط انطلاق مؤتمرات حملة "كلنا معاك من أجل مصر" لإعلان دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، وذلك فى إطار سلسلة المؤتمرات التى تعقدها حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة أسيوط بقرى ومراكز المحافظة، برئاسة الدكتور على مهران منسق عام جمعية من أجل مصر.

وقال محمد كدوانى منسق جمعية من أجل مصر بمركز أسيوط إنه سيتم عقد مؤتمرات بجميع قرى ونجوع المركز لعرض لأهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات وإعلان تأييد ترشح السيسى لفترة رئاسية ثانية، لافتا إلى أن إنجازاته بمحافظة أسيوط تمثلت فى مشروع القناطر الجديدة ومحطة كهرباء غرب أسيوط ومدينة ناصر وأسيوط الجديدة.

وأضاف الدكتور أحمد ماهر منسق الحملة – خلال كلمته – أن الرئيس السيسي استطاع أن ينقذ مصر من عصر الظلام ويخرجنا إلى النور لنرى التقدم الذى شهدته مصر فى جميع المجالات ومنها سد احتياجاتنا من المواد الغذائية والتوسع فى مشروعات الاسكان وتوفير فرص العمل للشباب وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات ونشر الأمن والاستقرار والحفاظ على أرض مصر لتحتل مصر مكانتها فى المنطقة العربية وفى العالم أجمع.

وأعلن رجال الدين الإسلامى والمسيحى - خلال كلماتهم – دعمهم الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه أجدر بأن يكون القائد لمصر فى هذه المرحلة الصعبة وفى ظل الأوضاع العالمية والتكتلات الدولية، معبرين عن ثقتهم فى الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية التى بدأها وانحيازه إلى المواطن البسيط والأسر محدودة الدخل وتعميمه لمشروع تكافل وكرامة ليغطى ربوع وأنحاء الجمهورية، واهتمامه بقضايا ومشاكل الشباب والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والكهرباء والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحى وخير شاهد على ذلك مشروع استصلاح وزراعة مليون ونصف مليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة وشبكات الطرق والكبارى التى أصبحت بمثابة شريان حياة للمحافظات وبناء جيش وطنى قوى.