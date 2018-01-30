video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أهالى قرى "المطيعة وقرقارص ودير درنكة" بمركز أسيوط تعلن دعمها للسيسى

الثلاثاء، 30 يناير 2018 12:39 ص
صور.. أهالى قرى "المطيعة وقرقارص ودير درنكة" بمركز أسيوط تعلن دعمها للسيسى جانب من اللقاء


أسيوط - محمود عجمى
إضافة تعليق

شهدت قرى المطيعة وقرقارص ودير درنكة بمركز أسيوط انطلاق مؤتمرات حملة  "كلنا معاك من أجل مصر" لإعلان دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، وذلك فى إطار سلسلة المؤتمرات التى تعقدها حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة أسيوط بقرى ومراكز المحافظة، برئاسة الدكتور على مهران منسق عام جمعية من أجل مصر.

 

وقال محمد كدوانى منسق جمعية من أجل مصر بمركز أسيوط إنه سيتم عقد مؤتمرات بجميع قرى ونجوع المركز لعرض لأهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات وإعلان تأييد ترشح السيسى لفترة رئاسية ثانية، لافتا إلى أن إنجازاته بمحافظة أسيوط تمثلت فى مشروع القناطر الجديدة ومحطة كهرباء غرب أسيوط ومدينة ناصر وأسيوط الجديدة.

 

وأضاف الدكتور أحمد ماهر منسق الحملة – خلال كلمته – أن الرئيس السيسي استطاع أن ينقذ مصر من عصر الظلام ويخرجنا إلى النور لنرى التقدم الذى شهدته مصر فى جميع المجالات ومنها سد احتياجاتنا من المواد الغذائية والتوسع فى مشروعات الاسكان وتوفير فرص العمل للشباب وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات ونشر الأمن والاستقرار والحفاظ على أرض مصر لتحتل مصر مكانتها فى المنطقة العربية وفى العالم أجمع.

 

وأعلن رجال الدين الإسلامى والمسيحى - خلال كلماتهم – دعمهم الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه أجدر بأن يكون القائد لمصر فى هذه المرحلة الصعبة وفى ظل الأوضاع العالمية والتكتلات الدولية، معبرين عن ثقتهم فى الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية التى بدأها وانحيازه إلى المواطن البسيط والأسر محدودة الدخل وتعميمه لمشروع تكافل وكرامة ليغطى ربوع وأنحاء الجمهورية، واهتمامه بقضايا ومشاكل الشباب والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والكهرباء والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحى وخير شاهد على ذلك مشروع استصلاح وزراعة مليون ونصف مليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة وشبكات الطرق والكبارى التى أصبحت بمثابة شريان حياة للمحافظات وبناء جيش وطنى قوى.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"قومى المرأة" بأسيوط يطلق مبادرة "صوتك لمصر بكرة" بمركزى ديروط والفتح

اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

كلنا معاك من اجل مصر

السيسي



لا تفوتك
متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة