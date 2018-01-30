شعبة الصيدليات تؤيد ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة

شعبة الصيدليات تؤيد ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدةالثلاثاء، 30 يناير 2018 05:29 م
اجتماع شعبة الصيدليات
كتب – حسام الشقويرى
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أعلنت شعبة اصحاب الصيدليات ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة ثانية.
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة برئاسة الدكتور أمير هارون اليوم لمناقشة المشاكل التى تؤثر سلبيا على الصيدليات.
وشارك فى الاجتماع الشعبة العامة برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود وشعبة الجيزة برئاسة الدكتور أحمد جلال وشعبة القليوبية برئاسة الدكتور أحمد السقا .
وقالت الشعبة فى بيان لها، إن التأييد جاء لاستكمال الإنجازات التى بدأها الرئيس والتى بدأت تؤتى ثمارها فى مختلف المجالات ومن المنتظر أن تظهر بقوة تدريجيا مع الفترة القادمة.
وشددت الشعبة على أنها تقف خلف الرئيس فى كافة الخطوات التى تحقق مصلحة وطننا الغالى.
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