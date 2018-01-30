



- مصر للطيران الناقل الرسمي للمشجع المصري في روسيا 2018

- تحالف برايم تورز و بوك يور ستار يتعاقد مع مصر للطيران ناقلاً رسمياً للمشجعين المصريين فى كأس العالم

بعد النجاح الكبير لتحالف شركتى "برايم تورز وبوك يور ستار" فى اقتناص الوكالة الحصرية لتسويق باقات حصة مصر فى تذاكر و باقات كأس العالم المميزه vip & hospitality فى مصر وذلك بالاتفاق مع شركة "ماتش هوسپيتاليتي العالمية" المتعاقدة على الحقوق الحصرية مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" لأربعة كئوس عالم متتالية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة الوطنية "مصر للطيران" وشركة "برايم تورز" وذلك بمناسبة اختيار مصر للطيران كناقل رسمي للمشجعين المصريين المشاركين فى مونديال روسيا 2018.

شراكة بين مصر للطيران وبرايم تورز وبوك يور ستار لطرح رحلات مميزة للسفر لكأس العالم

من جانبه قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية دائماً حاضرة في الأحداث الكبرى التي تهم قطاعات واسعة من المصريين، وأشار مسلم إلى أن الخطوة المهمة التي بدأت باستئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا كان يجب أن يعقبها إطلاق مناسب يحمل اسم مصر ومشاركتها في مونديال روسيا 2018 عالياً وهو ما حرصت عليه مصر للطيران بتوفير أفضل الإمكانيات والأسعار لدعم المشجعين المصريين المسافرين إلى كأس العالم.

وقال المهندس تامر وجيه رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم وبرايم تورز أنه يشعر بالفخر لاختيار مصر للطيران كشريك وناقل رسمي للمشجعين المصريين، مشيراً إلى أن عراقة مصر للطيران ورمزيتها بالنسبة لكل المصريين ستشجع المزيد على السفر والمشاركة في تشجيع مصر. وأضاف وجيه أن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو توفير الفرصة لأكبر عدد من المشجعين المصريين لتحقيق الحلم وتشجيع المنتخب الوطني المصري من مدرجات ملاعب روسيا لأول مرة منذ 28 عاماً.

وأكد محمد طلعت رئيس شركة بوك يور ستار بأن باقات الهوسبيتاليتي تتميز بالعديد من المميزات، وأهمها الأماكن المميزه للمشاهدة والمداخل الخاصة للجمهور، وأماكن الاستراحات وغيرها و نسعى لتقديم عروض بأسعار مميزة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشجعين لتشجيع المنتخب المصرى.

هذا وطرحت برايم تورز و بوك يور ستار للمشجعين المصريين باقات منفصلة لكل مباراة يلعبها المنتخب الوطني في دور المجموعات على حدة، وعلى موقعهم الرسمى وبالتعاون مع شركة الأهرام للسياحة التى تتيح الباقات بنفس الأسعار الرسمية، بالإضافة إلى باقات لمباريتين أو الثلاث مباريات التى ستلعبها مصر فى دور المجموعات.

وتنقسم كل باقة إلى عدة درجات على حسب مستوى التذكرة المطروحة والتي تبدأ من 595 دولارا، حيث يلعب المنتخب مبارياته الأولى فى ثلاث مدن روسية هي يكاترينبورج وسان بطرسبرج وفولجوجراد ضد منتخبات أوروجواي وروسيا والمملكة العربية السعودية.

رئيس الشركة القابضة مصر للطيران المهندس صفوت مسلم وشريف عزت رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية وأحمد عادل مساعد رئيس الشركة القابضة والمهندس تامر وجيه رئيس برايم جروب ومحمد طلعت رئيس بوك يور ستار انترناشونال ومصطفى النجار رئيس شركة الأهرام للسياحة أثناء وبعد توقيع الاتفاقية