video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 31 يناير 2018 08:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

س وج.. كل ما تريد معرفته عن قبائل "المابوتشى" فى تشيلى

الثلاثاء، 30 يناير 2018 09:29 م
س وج.. كل ما تريد معرفته عن قبائل "المابوتشى" فى تشيلى اشتباكات بين المابوتشى والشرطة التشيلية


كتب محمد جمال
إضافة تعليق

بعد تظاهر المئات من "هنود مابوتشى" واندلاع اشتباكات عنيفة مع الشرطة التشيلية ، للمطالبة بالعدالة للسجناء من ذويهم داخل سجون تشيلى، سعيا إلى الحصول على صلاحيات أوسع فى الحكم الذاتى بتشيلى، و أيضا تظاهرهم قبل بدء زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى البلاد، والتى استمرت 3 أيام، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وهنود المابوتشى، وهم السكان الأصليون لوسط وجنوب شيلى، حيث تتهم شعوب "المابوتشى"، الشركات الحكومية والخاصة بالسيطرة على أرض أسلافهم، وعلى أثر ذلك كانت رئيسة البلاد ميشيل باشيليت، قد طلبت العام الماضى، العفو من شعب "المابوتشى" عن مثل هذه الأخطاء والفظائع.

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز المعلومات عن "المابوتشى".

من هم المابوتشى؟

هم مجموعة من الشعوب الأصلية الأمريكية والتى تتمركز فى وسط وجنوب تشيلى وجنوب الأرجنتين.

بماذا كان يعرف المابوتشى؟

 كانت تعرف باسم أرَوكانوس من قبل الإسبان، وهو الإسم الذى يولد الرفض من قبل البعض.

احتجاجات فى تشيلى
احتجاجات فى تشيلى

 

كم يشكل المابوتشى من سكان تشيلى؟

المابوتشى يشكلون نحو 4٪ من سكان تشيلى أى 650 ألف نسمة من إجمالى 17 مليون مواطن بتشيلى،ويتوزعون بشكل خاص فى منطقة أرَوكانيا التشيلية، وأيضاً فى منطقتى باتاجونيا التشيلية والأرجنتينية.

ماذا يعتمد اقتصاد المابوتشى؟

اقتصاد المابوتشى قائم على الزراعة، والتنظيم الاجتماعى يتكون من الأسر الممتدة، وذلك بتوجيه من الكبير لهم، وفى زمن الحرب تتوحد فى مجموعات أكبر وتنتخب لقيادتها.

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

إلى أين يمتد نفوذهم؟

نفوذهم ممتدة بين نهر أكونكاجوا وأرخبيل شيلوى، وشرقا إلى بامبا الأرجنتينى.

ما هى لغة المابوتشى ؟

لغته المابودنوجون (mapudungun)  وهى’’لغة الأرض‘‘ على حسب ما يزعمون.

لماذا يعتبر أهل المابوتشى أنفسهم " أهل الأرض؟

يعتبر شعب المابوتشى نفسه أهل الأرض (mapu-che)؛ ولذلك فإن فالجزء مابو (Mapu) يعنى الأرض فى حين أن الجزء تشى (che) يعنى أهل،ويعتبر شعب المابوتشى نفسه عموما أبناء الأرض وبناتها،ويكرس جميع جهوده لاستعادة الأراضى المصادرة من قبل تشيلى.، ويقتنع المابوتشى بأنهم براعم الأرض: ’’تنطوى كلمة مابوتشى على معنى أعمق بكثير من مجرد أهل الأرض، وتفيد بالأحرى برعما من براعم الأرض، يُخلقون منها، أى أناس يولدون فى الأرض ويعيشون فيها ويعبرونها ليعودوا عند مماتهم إليها.

سكان تشيلى الأصليين يطالبون بالعدالة
سكان تشيلى الأصليين يطالبون بالعدالة

 

هنود مابوتشى
هنود مابوتشى

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. استقبال حافل ببابا الفاتيكان فى بيرو بعد زيارته تشيلى

صور..اشتباكات بين شرطة تشيلى وهنود المابوتشى تزامنا مع زيارة بابا الفاتيكان

المابوتشى

تشيلى

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
هؤلاء يحق لهم الطعن على مرشحى رئاسة الجمهورية.. تعرف عليهم

هؤلاء يحق لهم الطعن على مرشحى رئاسة الجمهورية.. تعرف عليهم

ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

ترامب فى خطاب "الاتحاد": نظام ضريبى جديد يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا

ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا

"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى

"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى

"Dell" تفكر فى بيع نفسها لإحدى الشركات المملوكة لها

"Dell" تفكر فى بيع نفسها لإحدى الشركات المملوكة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة