س وج.. كل ما تريد معرفته عن قبائل "المابوتشى" فى تشيلى





كتب محمد جمال

بعد تظاهر المئات من "هنود مابوتشى" واندلاع اشتباكات عنيفة مع الشرطة التشيلية ، للمطالبة بالعدالة للسجناء من ذويهم داخل سجون تشيلى، سعيا إلى الحصول على صلاحيات أوسع فى الحكم الذاتى بتشيلى، و أيضا تظاهرهم قبل بدء زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى البلاد، والتى استمرت 3 أيام، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وهنود المابوتشى، وهم السكان الأصليون لوسط وجنوب شيلى، حيث تتهم شعوب "المابوتشى"، الشركات الحكومية والخاصة بالسيطرة على أرض أسلافهم، وعلى أثر ذلك كانت رئيسة البلاد ميشيل باشيليت، قد طلبت العام الماضى، العفو من شعب "المابوتشى" عن مثل هذه الأخطاء والفظائع.

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز المعلومات عن "المابوتشى".

من هم المابوتشى؟

هم مجموعة من الشعوب الأصلية الأمريكية والتى تتمركز فى وسط وجنوب تشيلى وجنوب الأرجنتين.

بماذا كان يعرف المابوتشى؟

كانت تعرف باسم أرَوكانوس من قبل الإسبان، وهو الإسم الذى يولد الرفض من قبل البعض.



احتجاجات فى تشيلى

كم يشكل المابوتشى من سكان تشيلى؟

المابوتشى يشكلون نحو 4٪ من سكان تشيلى أى 650 ألف نسمة من إجمالى 17 مليون مواطن بتشيلى،ويتوزعون بشكل خاص فى منطقة أرَوكانيا التشيلية، وأيضاً فى منطقتى باتاجونيا التشيلية والأرجنتينية.

ماذا يعتمد اقتصاد المابوتشى؟

اقتصاد المابوتشى قائم على الزراعة، والتنظيم الاجتماعى يتكون من الأسر الممتدة، وذلك بتوجيه من الكبير لهم، وفى زمن الحرب تتوحد فى مجموعات أكبر وتنتخب لقيادتها.



جانب من الاحتجاجات

إلى أين يمتد نفوذهم؟

نفوذهم ممتدة بين نهر أكونكاجوا وأرخبيل شيلوى، وشرقا إلى بامبا الأرجنتينى.

ما هى لغة المابوتشى ؟

لغته المابودنوجون (mapudungun) وهى’’لغة الأرض‘‘ على حسب ما يزعمون.

لماذا يعتبر أهل المابوتشى أنفسهم " أهل الأرض؟

يعتبر شعب المابوتشى نفسه أهل الأرض (mapu-che)؛ ولذلك فإن فالجزء مابو (Mapu) يعنى الأرض فى حين أن الجزء تشى (che) يعنى أهل،ويعتبر شعب المابوتشى نفسه عموما أبناء الأرض وبناتها،ويكرس جميع جهوده لاستعادة الأراضى المصادرة من قبل تشيلى.، ويقتنع المابوتشى بأنهم براعم الأرض: ’’تنطوى كلمة مابوتشى على معنى أعمق بكثير من مجرد أهل الأرض، وتفيد بالأحرى برعما من براعم الأرض، يُخلقون منها، أى أناس يولدون فى الأرض ويعيشون فيها ويعبرونها ليعودوا عند مماتهم إليها.



سكان تشيلى الأصليين يطالبون بالعدالة