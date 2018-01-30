سفير لبنان: تشجيع الاستثمارات وتنشيط السياحة على رأس التعاون المشترك





كتب هانى الحوتى

أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن إنجازات الدبلوماسية اللبنانية ومواقفها المشرفة تجاه مصر والمصريين هى الجسر القوى الذى نعبر من خلاله كل التحديات والمعوقات إلى ما فيه صالح مصر ولبنان.

جاء ذلك خلال حفل استقبال الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال للسفير على الحلبى سفير لبنان الجديد بالقاهرة والمندوب الدائم لجامعة الدول العربية، بحضور فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية وعلاء الزهيرى الأمين العام، ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية، عمر بلبع رئيس لجنة الإعلام بالجمعية، والدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة وأعضاء مجلس الإدارة عدنان شاتيلا وأحمد طيبة وسفير مملكة الأردن السفير على العابد.

كما شارك السفير أحمد البديوى والقنصل عبد العزيز عيسى قنصل عام إسكندرية والقنصل كمال أبى مرشد والعميد الركن فواز عرب الملحق العسكرى للسفارة اللبنانية، وجمال الجارحى ومحمد الحوت ومحمد عادل حسنى ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك عوده مصر وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، نظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.

وقال فوزى، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن الجمعية تساند سفير لبنان الجديد بالقاهرة فى مهمته الجديدة، ونأمل بتحقيق طفرة كبيرة على مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان.

وأضاف طموحاتنا فى الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن نصل خلال السنوات القادمة بإجمالى الاستثمارات اللبنانية بمصر إلى 5 مليارات دولار، وأن نرى نتائج إيجابية فى التعامل التجارى بين رجال الأعمال فى البلدين ليس فقط على مستوى التبادل التجارى ولكن فى فتح آفاق جديدة خاصة فى أسواق إفريقيا.

ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية السفير على الحلبى للمشاركة فى ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى الرابع المزمع عقدة بالعاصمة بيروت خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر ولبنان نموذج يحتذى به بين الدول، ولا شك أن دور السفير على الحلبى كسفير ومندوب دائم للبنان فى جامعة الدول العربية دور مهم وفعال فى ترجمة ما بيننا من تقارب وتفاهم إلى مشروعات حقيقية على ارض الواقع وحل ما يواجه رجال الأعمال فى السوق المصرى والسوق اللبنانى.

وقال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن القطاع الخاص فى مصر ولبنان يعتز بنجاحات الدبلوماسية اللبنانية فى خدمة لبنان والبلاد العربية، مشيراً إلى ما يتمتع به السفير على الحلبى من خبرات وتجارب وثقافة واسعة تدفع القطاع الخاص فى البلدين إلى مزيد من الأمل فى توطيد التعاون بين السفارة وجمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية من اجل مزيد من التقدم فى ملف العلاقات بين البلدين.

أضاف حدرج، أن السفير على الحلبى ليس غريباً على مصر حيث عمل مستشاراً ونائبا لرئيس البعثة لدى سفارة لبنان بالقاهرة ومندوب لبنان الدائمة لدى جامعة الدول العربية خلال الفترة من 2004 وحتى 2012 منها مهام قائم بالأعمال بالوكالة خلال عامى 2006-2007 .

وقالت الدكتور زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة بالجمعية، إن المرأة فى مصر ولبنان لديها رصيد كبير من المشاركة فى التنمية الشاملة فى مختلف المجالات.

وأشادت الغزالى، بدعم القيادة السياسية والحكومة فى مصر ولبنان لدور ومكانة المرأة بتولى المناصب القيادية، مشيرة إلى أنه لأول مرة فى التاريخ يكون لدينا 6 حقائب وزارية تقودها سيدات مشهود لهم بالكفاءة والتميز، ووجه الدعوة لحرم السفير على الحلبى للمشاركة فى انشطة لجنة المرأة بالجمعية.

من جانبه أكد السفير على الحلبى سفير لبنان الجديد بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، على حرصه فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان خلال الفترة المقبلة لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

وشدد على أهمية التنسيق بين السفارة اللبنانية بالقاهرة والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال من أجل العمل على دفع العلاقات الاقتصادية فى مختلف المحالات وفى مقدمتها تشجيع الاستثمار المشترك وتنمية حجم التجارة بين البلدين بالإضافة إلى التعاون فى مختلف المجالات وفى مقدمتها التعاون فى المجال السياحى.