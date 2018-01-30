سفر وعودة 820 مصريا وليبيا و154 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

سفر وعودة 820 مصريا وليبيا و154 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعةالثلاثاء، 30 يناير 2018 02:27 ص
اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 820 مصريا وليبيا و 154 شاحنة، شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 668 إلى الجانب الليبى، بينهم 225 مصريا و443 ليبيا.
كما تم إنهاء إجراءات وصول 152 بينهم 115 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 37 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 380 ألف و 228 مصريا.
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 90 شاحنة إلى الجانب الليبى وعودة 64 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.
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