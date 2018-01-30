سامح عاشور: لم نسمح لأحد أن يمس المحامين مهما كان

سامح عاشور: لم نسمح لأحد أن يمس المحامين مهما كانالثلاثاء، 30 يناير 2018 02:50 م
سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد
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قال سامح عاشور نقيب المحامين،إن مهنة المحاماة ليست وظيفة وإنما رسالة ،مضيفا:"وعلى هذا فيجب على المحامي أن يكون مؤهلا لأداء هذه الرسالة من خلال بذله المزيد من الجهد من خلال الاهتمام بالمظهر العام للمحامي الذي لا يقل عن القاضي ووكيل النيابة من الالتزام بالبدلة الكاملة وكذلك المحامية من التزامها من الحد الأدنى للاحتشام الذي يحميها، مضيفا: لم نسمح لأحد أن يمس المحامين مهما كان".
وأضاف عاشور خلال كلمة له فى حفل حلف اليمين للمحامين الجدد،أنه يجب أن يكون هناك اهتمام من خلال تنمية الثقافة العامة في شتى المجالات بكل وسائل العلم والمعرفة من خلال الاطلاع والتعلم والمعرفة والتساؤل، مؤكدا على أن هذه الثقافة العامة تنمي الثقافة القانونية .
وعن المادة 245 من قانون الاجراءات الجنائية،قال عاشور:" لسنا أمام تعديل جديد، وإنما ما هو مطروح حالياً هو الإبقاء على نص المادة كما هي بذات ألفاظها ومعانيها، هذه المادة سالفة الذكر صدرت بمقتضي قانون رقم 195 لسنة 1950 وتم تعديلها عام 1952، وهو ما يثبت وجود هذا النص منذ 67 عاماً ، حيث جاءت المادتين 234 و 244 باستثناء خاص للمحامين من تلك المادة ولا يجوز تطبيقها عليهم في اي حال من الأحوال".
ولفت عاشور إلى أن هناك حماية منصوص عليها طبقا لقانون المحاماة بمقتضي المادتي 49 و 50 متبلورة بحماية دستور 198 الذي جاء ليثبت ويؤكد تلك الحماية والضمانات بأنه لا يجوز القبض على المحامي ولا حبسه احتياطيا،قائلا :" لم نسمح لأحد ان يمس المحامين مهما كان".
وأضاف عاشور خلال كلمة له فى حفل حلف اليمين للمحامين الجدد،أنه يجب أن يكون هناك اهتمام من خلال تنمية الثقافة العامة في شتى المجالات بكل وسائل العلم والمعرفة من خلال الاطلاع والتعلم والمعرفة والتساؤل، مؤكدا على أن هذه الثقافة العامة تنمي الثقافة القانونية .
وعن المادة 245 من قانون الاجراءات الجنائية،قال عاشور:" لسنا أمام تعديل جديد، وإنما ما هو مطروح حالياً هو الإبقاء على نص المادة كما هي بذات ألفاظها ومعانيها، هذه المادة سالفة الذكر صدرت بمقتضي قانون رقم 195 لسنة 1950 وتم تعديلها عام 1952، وهو ما يثبت وجود هذا النص منذ 67 عاماً ، حيث جاءت المادتين 234 و 244 باستثناء خاص للمحامين من تلك المادة ولا يجوز تطبيقها عليهم في اي حال من الأحوال".
ولفت عاشور إلى أن هناك حماية منصوص عليها طبقا لقانون المحاماة بمقتضي المادتي 49 و 50 متبلورة بحماية دستور 198 الذي جاء ليثبت ويؤكد تلك الحماية والضمانات بأنه لا يجوز القبض على المحامي ولا حبسه احتياطيا،قائلا :" لم نسمح لأحد ان يمس المحامين مهما كان".
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