روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود





(رويترز)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن طائرة روسية مقاتلة من طراز (سو-27) اعترضت طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود.

وقالت الوكالة إن الطائرة (إي.بي-3إى إيرياس2) التابعة للبحرية الأمريكية لم تنتهك المجال الجوى الروسي.

كما نقلت الوكالة عن الوزارة قولها "بعدما غيرت طائرة الاستطلاع التابعة للبحرية الأمريكية مسارها، عادت الطائرة سو-27 إلى قاعدتها".