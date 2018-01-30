روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسودالثلاثاء، 30 يناير 2018 12:00 ص
طائرة تجسس - أرشيفية
(رويترز)
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن طائرة روسية مقاتلة من طراز (سو-27) اعترضت طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود.
وقالت الوكالة إن الطائرة (إي.بي-3إى إيرياس2) التابعة للبحرية الأمريكية لم تنتهك المجال الجوى الروسي.
كما نقلت الوكالة عن الوزارة قولها "بعدما غيرت طائرة الاستطلاع التابعة للبحرية الأمريكية مسارها، عادت الطائرة سو-27 إلى قاعدتها".
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