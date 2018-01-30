رئيس وزراء بلجيكا: الاتحاد الأوروبى رفض تشديد العقوبات على روسيا





أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء البلجيكى، شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، أن الإتحاد الأوروبى، قرر عدم تأييد تشديد العقوبات على روسيا.

وشدد ميشيل - خلال لقائه مع نظيره الروسى ديمترى مدفيديف، بموسكو، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - على ضرورة فتح باب الحوار بين الجانبين من أجل بناء علاقات استراتيجية مثمرة وحتى يتمكن الجانبان من إدارة الخلافات.

وقال "سيدفع كل من روسيا والاتحاد الأوروبى ثمنا باهظا إن لم نكن ضامنين للاستقرار، من الضرورى أن لا يقتصر الحديث على المشكلات التى تنشأ على حدود الاتحاد الأوروبى الشرقية، بل ينبغى أن يشمل أيضا الأحداث على حدوده الجنوبية".

يذكر أن وزارة المالية الأمريكية، أحالت إلى الكونجرس - فى وقت سابق، اليوم - قائمة يطلق عليها "قائمة الكرملين"، تتضمن عقوبات على كبار رجال الدولة والأعمال الروس المقربين من القيادة الروسية.