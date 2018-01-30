رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية: نحتاج إلى دستور جديد يعيد السلطة للشعب

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أكد رئيس منصة موسكو فى المعارضة السورية، قدرى جميل، أن سوريا بحاجة إلى دستور جديد يعيد السلطة إلى الشعب، مشددا على ضرورة وضع اطار تنظيمى للإصلاح الدستورى.

وأضاف جميل - خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الثلاثاء - أن مؤتمر الحوار الوطنى السورى، فى سوتشى، مهم لإحياء العملية السياسة، ونأمل أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق وليس نقطة نهاية، وأوضح رئيس منصة موسكو، أن مؤتمر سوتشى، سيعطى ديناميكية لمستقبل الأزمة السورية، وأضاف "من الخطأ اعتقاد أن مؤتمر سوتشى لن يأت بجديد، كما أن المؤتمر ليس مسارا جديدا للتسوية السورية بل هو مكمل لمسار جنيف".

وأشار إلى أن الجانب الأمريكى لا يرغب فى تسوية الأزمة فى سوريا، ويسعى إلى اعادة رسم خرائط المنطقة، لافتا إلى أن مسألة تواجد الرئيس بشار الأسد فى السلطة هى شأن سورى وليست شأنا خارجيا، موضحًا أن التدخل الروسى فى سوريا لم يخرج عن الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن الغرب اضطر لبدء عمليات ضد (داعش) بعد النجاح الروسى فى محاربة التنظيم الإرهابى.