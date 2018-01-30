رئيس جامعة بنها يفتح تحقيقات موسعة فى حادث انهيار أسانسير مبنى الجراحة

القليوبية حسن عفيفي

انتقل الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها الى مستشفى جامعة بنها لمعاينة الأسانسير المنهار مساء اليوم، ما أدى إلى مصرع 5 حتى الآن وإصابة 4 آخرين، وقرر رئيس الجامعة فتح تحقيقات موسعة فى الواقعة ومعرفة المتسبب فى الحادث، كما قرر تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين .

كان مستشفى جامعة بنها قد شهد منذ قليل انهيار أسانسير قسم الجراحة من الطابق السابع بالمستشفى وبه ركاب من زوار المستشفى وممرضات نتيجة تهالك الواير الخاص به وعدم الصيانة اللازمة.