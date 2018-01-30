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رئيس جامعة بنها يفتح تحقيقات موسعة فى حادث انهيار أسانسير مبنى الجراحة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:57 م
رئيس جامعة بنها يفتح تحقيقات موسعة فى حادث انهيار أسانسير مبنى الجراحة رئيس الجامعة


القليوبية حسن عفيفي
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انتقل الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها الى مستشفى جامعة بنها لمعاينة الأسانسير المنهار مساء اليوم، ما أدى إلى مصرع 5 حتى الآن وإصابة 4 آخرين، وقرر رئيس الجامعة فتح تحقيقات موسعة فى الواقعة ومعرفة المتسبب فى الحادث، كما قرر تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين .

كان مستشفى جامعة بنها قد شهد منذ قليل انهيار أسانسير قسم الجراحة من الطابق السابع بالمستشفى وبه ركاب من زوار المستشفى وممرضات نتيجة تهالك الواير الخاص به وعدم الصيانة اللازمة.

 


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