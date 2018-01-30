رئيس جامعة المنوفية يزف بشرى سارة للمؤقتين بالجامعة ويوافق على تعيينات جديدة





المنوفية - محمود شاكر

عقد اليوم، الثلاثاء، مجلس جامعة المنوفية جلسته لشهر يناير 2018 برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية السابق عضو مجلس الجامعة، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء كليات ومعاهد الجامعة أعضاء المجلس.

وأعلن رئيس الجامعة عن بشرى سارة للمؤقتين بالجامعة الذين مر عليهم ثلاث سنوات بالعمل أنه تم إرسال كل الأوراق المطلوبة والانتهاء من المراحل الأخيرة لتثبيتهم، وكذلك كل المتعلقات الخاصة بالتسويات وفى انتظار إصدار القرار خلال أيام.

واستكمل المجلس موضوعاته بالموافقة على عدة قرارات منها: تجديد تعيين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية عضوا من الخارج بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عامين، والتصور المقترح لإنشاء مبنى لإدارة الصيانة بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، واقتراح موقع المبنى خلف مبنى الورش بجوار ملعب الكرة الخماسى، والموافقة على المركز المالى للجامعة بأقسام تعليم المنوفية ومستشفى معهد الكبد القومى والمستشفيات الجامعية عن الفترة 1/7/2017 حتى 31/12/2017.

كما وافق المجلس على تعيينات جديدة لوظيفة أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس بمختلف التخصصات، والموافقة على ضم الدكتور محمد سمير الدشلوطى والدكتورة فاطمة الزهراء أمين الأستاذين المتفرغين بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلى لعضوية المجلس لمدة عام.

واستكمل الدكتور أحمد القاصد عرض قرارات قطاع الدراسات العليا منها الموافقة على اعتماد امتحان اللغة الإنجليزية كمتطلب للتسجيل للدراسات العليا، واستعرض ما قامت به كلية الآداب من تصميم امتحان للغة الإنجليزية فى مستوى امتحان التويفل ينعقد بصفة دورية وبرنامج تدريبى يعقد بصفة دورية بالكلية مدته 24 ساعة دراسية، وتصميم وإعداد امتحان تحديد مستوى قبل التقدم للامتحان النهائى أو التسجيل للدراسة بالكورس وهو اختيارى، ومنح الماجستير والدكتوراه لهذا الشهر.

كما وافق المجلس على تحديد مجالات جوائز جامعة المنوفية لعام 2018 والمجالات المقترحة لجائزة الجامعة التشجيعية هى: المجالات العلمية (العلوم الأساسية، التكنولوجيا الحيوية)، المجال الأدبى والإنسانى (العلوم التربوية والنفسية)، ولجائزة الجامعة للتفوق فى المجالات العلمية (العلوم الطبية والبيطرية، العلوم الزراعية)، المجال الأدبى والإنسانى (العلوم التجارية)، وجائزة الجامعة التقديرية فى المجالات العلمية (العلوم الهندسية والمعلوماتية والحاسبات، والفنون الجميلة والتطبيقية) والمجال الأدبى والإنسانى (العلوم الاجتماعية والإنسانية)، ولجائزة الجامعة للتأليف العلمى وجائزة الجامعة للترجمة فى المجال الأدبى.

واستعرض الدكتور عادل مبارك موضوعات قطاع شئون التعليم والطلاب بالموافقة على عدة قرارات منها تغيير أسماء بعض الخريجين، والموافقة على تعديل المادة (4) والخاصة بنظام ومدة الدراسة باللائحة الداخلية لمرحلة بكالوريوس العلوم الزراعية بكلية الزراعة بنظام الساعات المعتمدة.

وعرض الدكتور عبد الرحمن أهم موضوعات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة منها الحقيبة التدريبية الخاصة بتأهيل معلمات رياض الأطفال للتدريب بمدارس اللغات، ودليل جذب الأميين للاتحاق بفصول محو الأمية على صورة سؤال وجواب، وإنجازات إدارة القوافل المتكاملة خلال هذا الشهر، واعتماد نتيجة مسابقة التميز البيئى بين كليات ومعاهد الجامعة وفوز كلية التجارة بالمركز الأول وكلية الحقوق بالمركز الثانى.

واستكمل رئيس الجامعة ملحق جدول الأعمال وأهم قراراته ومناقشة المجلس فيها، وفى نهاية الجلسة قدمت كلية الطب عرضا لإنجازاتها خلال شهر ديسمبر 2017 أثنى عليه رئيس الجامعة والحضور، وطالب رئيس الجامعة من العمداء تقديم مثل هذا العرض لعرض إنجازات كل كلية والتحفيز لمزيد من التطور والوقوف على العقبات لحلها.