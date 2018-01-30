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رئيس جامعة المنوفية يؤكد على دور الجامعة فى الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 30 يناير 2018 08:35 م
رئيس جامعة المنوفية يؤكد على دور الجامعة فى الانتخابات الرئاسية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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عقد اليوم مجلس جامعة المنوفية، جلسته لشهر يناير 2018، برئاسة الدكتور معوض الخولى، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد ذكى بدر، وزير التنمية المحلية السابق، وعضو مجلس الجامعة من الخارج، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء كليات ومعاهد الجامعة أعضاء المجلس.

استهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم تعازى الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة الذين توفاهم الله الأيام الماضية، ورحب بالدكتور عمرو أحمد الكشكشى رئيس قسم الطفولة بكلية التربية والمنوط به عمادة كلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة للاستعداد لبدء الدراسة بها مع بداية العام الدراسى القادم.

ثم استعرض ما تم عمله خلال شهر يناير من مشاركة رئيس الجامعة فى مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكريم رئيس الجامعة لاختياره شخصية عام 2017 بعد إستفتاء أعضاء نقابة علماء مصر بحضور الدكتور عمرو سلامه أمين عام إتحاد الجامعات العربية، ومشاركته فى عيد الشرطة بزيارته لمديرية أمن المنوفية ومشاركته بالأمس فى احتفال المنوفية بعيد الشرطة بنقابة المحامين.

واستأنف الجلسة بالتأكيد مرة ثانية على دور الجامعة فى الانتخابات الرئاسية القادمة وضرورة توعية الطلاب بواجباتهم وحقوقهم دون توجيههم لأى توجه وأهمية مشاركتهم فى الحياة السياسية للظهور بصورة ديمقراطية تليق باسم مصر.

ثم تقدم بالشكر لعمداء الكليات لانتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بصورة جيدة دون مشاكل مؤكدا على سرعة الانتهاء من إعلان النتائج ليستعد الطلبة للفصل الثانى دون قلق، وأعلن أن كلية العلوم بدأ بها التسجيل من بداية هذا الأسبوع قبل الدراسة الكترونيا لعدم إضاعة الوقت فى بداية الدراسة، واقترح عمل تصور للشكل النهائى لامتحانات الفصل الثانى وتحديد مواعيد الامتحانات وإعلام الطلبة بها فى بداية الفصل الدراسى الثانى.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية الاستفادة من مواردنا الذاتية وحذر أن تكون الأجهزة بالكلية تحت تصرف فرد واحد وإتاحتها لكافة الأقسام التى تحتاجها بل والتعاون بين الكليات وبعضها وتوفير النفقات لشراء أجهزة جديدة، ودعا عميد كل كلية لعمل اجتماع شهرى مع العاملين بالكلية والاستماع إلى مشاكلهم والوقوف على احتياجاتهم، ووضع خطة تدريب للعاملين مع التأكيد على التزامهم بتخصصاتهم التى يعملون بها لأتاحة فرصة للجميع وعمل دورات متخصصة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى نظرا لوصول بعض من الكفاءات لسن المعاش، وبخصوص رفع مكافأة الامتحانات تم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ اللازم.

 


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