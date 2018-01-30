رئيس جامعة القناة: بدء الفصل الدراسى الثانى الأربعاء 7 فبراير





الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة الانتهاء من رصد و إعلان نتائج الامتحانات، بجميع الكليات، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى الأربعاء 7 فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة برئاسة الدكتور ممدوح غراب وبحضورالدكتورعاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور طارق راشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمهندس محمد النساج أمين عام الجامعة، وجميع عمداء الكليات

وأشار الدكتورممدوح غراب إلى أن كل قطاع من القطاعات الثلاثة سيبدأ مجلسه بعرض لإنجازات القطاع الخاص به وذلك للوقوف على نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف للعمل عليها وعرض لإنجازات كل كلية.

كما نبه الدكتورممدوح غراب على ضرورة تفعيل الهوية البحثية لعضو هيئة التدريس على الموقع الخاص، وذلك حتى يتم عمل قاعدة بيانات عن كل باحث والموضوع البحثى الخاص به، وتم الموافقة على تسجيل 26 طالبا وطالبة لدرجة الدكتوراة و41 طالبا وطالبة لدرجة الماجستير.

وناقش المجلس ما ورد من المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص توقيع برتوكول اللجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى و الفنى والتى عقدت ببوخارست فى الفترة من 26الى 28 يوليو 2017.

كما وافق المجلس على تطبيق ماورد من المجلس الأعلى للجامعات متضمنا بروتوكول التعاون النهائى مع الجانب البرتغالى.

وناقش المجلس اقتراح إنشاء اللجنة العليا للمجموعات البحثية، وضوابط و شروط التقدم للمجموعات البحثية، ونموذج التقدم للمجموعات البحثية، والتى تهتم بتشكيل مجموعات بحثية لعدد من الباحثين المؤهلين بالمعارف الأكاديمية وكوادر من شباب الباحثين، بجانب ذوى الخبرة من التخصصات المختلفة مما يكسب المجموعة إمكانيات وخبرات تضمن غزارة الإنتاج البحثى المتميز بجودته، وتهدف إلى دراسة المشكلات فى المجتمع وإيجاد حلول مبتكرة مما يساهم فى دعم التنمية فى المجال الاقتصادى والاجتماعى والطبى والعلمى والإنسانى.

كما وافق المجلس على اقتراح عقد اجتماع شهرى لوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بطلاب الدراسات العليا بالكلية، مع تفعيل نموذج المتابعة الشهرى لكل طالب من قبل المشرف الرئيسى، وذلك لرفع كافة الصعوبات و العقبات التى تواجه طلاب الدراسات العليا بالجامعة، والموافقة على برتوكول التعاون مع شركة المهن الطبية بالإسماعيلية بتدريب طلاب كلية الصيدلة وكذلك الموافقة على تنفيذ 5 ندوات خلال الفصل الدراسى الثانى بخصوص التعاون المشترك بين الجامعات المصرية ووزارة الداخلية لإظهارالصورة الواقعية عن الشرطة، والتوعية بإيجابيات وسلبيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.