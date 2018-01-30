رئيس التنظيم والإدارة يزور الأقصر لمتابعة تطبيق الخدمة المدنية





كتب : مصطفى عبد التواب

بدأ المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة زيارة الى محافظة الاقصر تستمر لمدة ثلاثة أيام .

ومن المقرر أن يلتقى جميل مع محافظ الاقصر محمد بدر لتبادل وجهات النظر حول تطوير اليات العمل الإدارى فى المحافظة وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016 .



وقال جميل إن زيارته تاتى فى إطار الاهتمام بمتابعة تطبيق قانون الخدمة المدنية على ارض الواقع والتعرف على المعوقات التي تقف حجر عثرة امام تطوير منظومة العمل في الوحدات الإدارية بالمحافظات.



وأكد جميل فى بيان صحفى، أن جولاته ستستمر في مختلف المحافظات ايمانا بأهمية خلق جسور من التواصل الفعال والمباشر مع السادة المحافظين وموظفي الوحدات الإدارية للتعرف عن قرب على مطالب موظفي المحافظة والعمل على سرعة تلبيتها من اجل رفع معدلات الأداء والانتاج .



هذا ومن المقرر أن يلتقى ايضا جميل خلال زيارته للاقصر مع رئيس جامعة جنوب الوادي عباس منصور ومجلس الجامعة لبحث اوجه التعاون بين الجانبين.



وتعد زيارة الاقصر هي خامس الجولات لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد الجولات التي قام بها في محافظات الشرقية وجنوب سيناء وكفر الشيخ واسوان .