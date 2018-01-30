رئيس البرلمان العراقى يبحث استعدادات إجراء الانتخابات التشريعية





بغداد (أ ش أ)

قال رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ملزمة بتوفير كل متطلبات الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى ضرورة مشاركة جميع العراقيين بدون استثناء فى عملية الاقتراع التى كفلها القانون والدستور.

وذكر مكتب رئيس البرلمان العراقي- فى بيان أوردته فضائية "السومرية نيوز" أن الجبورى صرح بذلك خلال استقباله اليوم رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موضحا أنه تم بحث استعدادات المفوضية والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية، كما تناول اللقاء سبل تذليل العقبات التى تعترض عمل مجلس المفوضين وإجراءاته فى تهيئة الأجواء المناسبة لضمان مشاركة العوائل النازحة فى عملية الاقتراع.

وأضاف أنه يجب تهيئة كل الظروف التى تمكن النازحين من الاشتراك فى الانتخابات والمساهمة فى ترسيخ العملية الديمقراطية فى البلاد.