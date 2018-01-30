رئيس أكاديمية الشرطة: وزارتا الدفاع والداخلية جناحا الأمة لمواجهة التحديات





كتب محمود عبد الراضى

زار وفد من قيادات أكاديمية ناصر العسكرية العليا، برئاسة اللواء أركان حرب صفوت صادق الديب، أكاديمية الشرطة، لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ66.

كان فى استقبالهم اللواء دكتور أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ومديرو كيانات الأكاديمية، حيث قدم اللواء أركان حرب مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا التهنئة لكل رجال هيئة الشرطة، معرباً عن اعتزازه وتقديره لكل رجال الشرطة وتضحياتهم العظيمة فى حماية أمن مصر واستقرارها، مؤكداً على قوة ومتانة العلاقة بين رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة ودورهم الحيوى فى حفظ قوة وكيان الدولة المصرية .

ورحب رئيس أكاديمية الشرطة بالوفد الزائر معبراً عن سعادته البالغة بهذه الزيارة مشيداً بالتعاون الوثيق بين أكاديمية الشرطة وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكافة الكليات والمعاهد العسكرية فى تبادل الخبرات، والمجالات الأمنية، والتدريبية المختلفة الذى يؤكد على حقيقة ثابتة، وهى أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمة وحصنها المنيع فى مواجهة كافة التحديات والمعوقات، لتحقيق غاياتها المنشودة فى والتقدم والازدهار، وفى نهاية الزيارة تم تبادل الدروع والميداليات التذكارية .