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دفاع الممثل مدحت تيخا للمحكمة: القضية ملفقة من الضابط بعد مشادة موكلى معه

الثلاثاء، 30 يناير 2018 01:55 م
دفاع الممثل مدحت تيخا للمحكمة: القضية ملفقة من الضابط بعد مشادة موكلى معه الممثل مدحت تيخا


كتب عبد الله محمود - عامر مصطفى
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تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة العباسية، برئاسة المستشار مجدى مرسى خليل، بسكرتارية أيمن محمود، لمرافعة دفاع الممثل مدحت إسماعيل، الشهير بـ"مدحت تيخا"، لاتهامه بحيازة مخدرات بقصد التعاطى.

وترافع المحامى شعبان سعيد بجلسة اليوم، والذى طالب ببطلان الاستيقاف للمتهم لانتفاء مبرره، وعدم وجود حالة من حالات التلبس، وانفراد الضابط بالشهادة.

كما دفع بإنكار موكله للتهمة، وكذلك الدفع بتلفيق الاتهام من قبل الضابط محرر المحضر، كما ترافع فى الموضوع وأقر بأن القضية ملفقة على إثر مشادة كلامية مع الضابط.

وأضاف الدفاع، أن الضابط حينما سأله عن تراخيص السيارة، أخبره بأنه تم سحبها فى اليوم قبل الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم مدحت محمد إسماعيل محمد الشهير بـ "مدحت تيخا"، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وأحيل إلى المحكمة فى القضية التى حملت رقم ٢٤٩١ لسنة ٢٠١٧ ثالث ثالث أكتوبر.


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