video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 03:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30/1/2018 بمحافظات مصر

الثلاثاء، 30 يناير 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30/1/2018 بمحافظات مصر حالة الطقس - أرشيفية


كتب – محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة شمالا، معتدل جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، تمتد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق.
 
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك . 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية .
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 
القاهرة 10 18 
وسط الدلتا 09 18
الإسكندرية 13 17
بلطيم 12 18
مطروح 10 17
السلوم 10 17
سيوة 05 18
بورسعيد 11 18
دمياط 12 18
العريش 08 18
رفح 08 17
الإسماعيلية 08 18
السويس 09 19
رأس سدر 08 19
نخل 02 17
نويبع 12 20
طابا 07 18
كاترين 02 14
الطور 08 20
شرم الشيخ 13 21
الغردقة 12 21
مرسى علم 13 22
الفيوم 09 19
بنى سويف 07 19 
المنيا 06 19
أسيوط 05 19
سوهاج 06 19
قنا 07 21
الأقصر 06 22
أسوان 09 23
أبوسمبل 09 22
الوادى الجديد 07 20
شلاتين 14 24
ابو رماد 15 23
راس حدربة 16 23
حلايب 16 22
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 20 31
المدينة 09 23
الرياض 05 17
المنامة 14 19
أبوظبى 16 22
الدوحة 14 20
الكويت 06 18
دمشق 00 14
بيروت 11 17
عمان 03 12
القدس 04 12
غزة 09 18
بغداد 04 16 
مسقط 19 23
صنعاء 05 23
الخرطوم 13 29
طرابلس 09 17
تونس 06 18
الجزائر 08 16
الرباط 08 18
نواكشوط 12 26
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 
أنقرة -02 08
اسطنبول 05 12
اسلام اباد 07 22
نيودلهى 12 24
جاكرتا 24 30
بكين -07 05
كوالامبور 24 33
طوكيو -02 06
أثينا 07 17
روما 05 15
باريس 08 11
مدريد 01 13
برلين 02 06
لندن 06 08
مونتريال -14 -09
موسكو -02 01
نيويورك -03 05
واشنطن -07 03

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة



لا تفوتك
متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة