درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30/1/2018 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30/1/2018 بمحافظات مصرالثلاثاء، 30 يناير 2018 12:00 ص
حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة شمالا، معتدل جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، تمتد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 18
وسط الدلتا 09 18
الإسكندرية 13 17
بلطيم 12 18
مطروح 10 17
السلوم 10 17
سيوة 05 18
بورسعيد 11 18
دمياط 12 18
العريش 08 18
رفح 08 17
الإسماعيلية 08 18
السويس 09 19
رأس سدر 08 19
نخل 02 17
نويبع 12 20
طابا 07 18
كاترين 02 14
الطور 08 20
شرم الشيخ 13 21
الغردقة 12 21
مرسى علم 13 22
الفيوم 09 19
بنى سويف 07 19
المنيا 06 19
أسيوط 05 19
سوهاج 06 19
قنا 07 21
الأقصر 06 22
أسوان 09 23
أبوسمبل 09 22
الوادى الجديد 07 20
شلاتين 14 24
ابو رماد 15 23
راس حدربة 16 23
حلايب 16 22
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 20 31
المدينة 09 23
الرياض 05 17
المنامة 14 19
أبوظبى 16 22
الدوحة 14 20
الكويت 06 18
دمشق 00 14
بيروت 11 17
عمان 03 12
القدس 04 12
غزة 09 18
بغداد 04 16
مسقط 19 23
صنعاء 05 23
الخرطوم 13 29
طرابلس 09 17
تونس 06 18
الجزائر 08 16
الرباط 08 18
نواكشوط 12 26
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة -02 08
اسطنبول 05 12
اسلام اباد 07 22
نيودلهى 12 24
جاكرتا 24 30
بكين -07 05
كوالامبور 24 33
طوكيو -02 06
أثينا 07 17
روما 05 15
باريس 08 11
مدريد 01 13
برلين 02 06
لندن 06 08
مونتريال -14 -09
موسكو -02 01
نيويورك -03 05
واشنطن -07 03
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