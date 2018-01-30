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حرس الحدود البريطانى يعثر على 500 كيلوجرام من الكوكايين على متن طائرة خاصة

الثلاثاء، 30 يناير 2018 09:05 م
حرس الحدود البريطانى يعثر على 500 كيلوجرام من الكوكايين على متن طائرة خاصة الشرطة البريطانية


أ ش أ
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عثر ضباط حرس الحدود البريطانى اليوم الثلاثاء على كمية من مخدر الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون دولار على متن طائرة خاصة قادمة من كولومبيا إلى بريطانيا.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن الضباط عثروا على 500 كيلوجرام من المخدر كانت مخبئة فى 15 حقيبة على متن الطائرة.


وأضاف الراديو أن السلطات اعتقلت خمسة أشخاص، اثنين بريطانيين واثنين إسبان وإيطالى، مشتبه فى تهريبهم هذا المخدر.

 


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