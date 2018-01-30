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حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة عامل بالدقى

الثلاثاء، 30 يناير 2018 09:19 م
حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة عامل بالدقى حبس - أرشيفية


كتب سليم على
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قررت نيابة الدقى تحت إشراف المستشار وائل الدرديرى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس مسجل خطر4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بسرقة عامل.

تحقيقات تامر السرجانى وكيل نيابة الدقى، كشفت تلقى المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم الدقى بلاغا من عامل يدعى "م. أ"، يفيد أنه أثناء عودته إلى منزله بشارع مصدق بدائرة القسم فى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، فوجئ بقيام أحد الأفراد باعتراض طريقه وتثبيته بسلاح أبيض مطواة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم استولى على النقود التى كانت بحوزة المجنى عليه، لم يكتف بذلك، بل نزع ملابسه "بنطلون" أثناء تفتيشه فى محاولة منه للعثور على أموال أخرى، ثم تركه وفر هاربا، وتم عمل التحريات اللازمة حتى تم تحديد هوية المتهم بعدما تعرف المجنى عليه على هويته أثناء فحص المسجلين فى هذا المجال، وتمكن ضباط القسم من القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

 

 


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