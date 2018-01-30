حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تمتد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية .

الطقس فى الأردن

نهارًا:

ترتفع درجات الحرارة لتساوى مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس باردًا وصحوا فى عموم المناطق ومتقلبا بين مشمس وغائم جزئى، وتكون الرياح مُتقلبة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:

يكون الطقس باردا بشكل لافت فى عموم المناطق.

ويتوقع تشكل الصقيع مع ساعات الليل المتأخرة لا سيّما فى البادية والسهول الشرقية.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صافٍ، وباردا نسبيا نهارا، وباردا بشكل واضح ليلاً، ويحتمل تشكل الصقيع فى بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.