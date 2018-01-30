جنايات دمياط: تأجيل محاكمة 25 إخوانيا إلى إبريل المقبل

جنايات دمياط: تأجيل محاكمة 25 إخوانيا إلى إبريل المقبلالثلاثاء، 30 يناير 2018 03:58 م
محكمة
دمياط عبده عبد البارى
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قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمياط، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد رفعت المساح، والمستشارين رفعت اللواء ومحمد بدة، تأجيل محاكمة 25 إخوانيا بينهم 13 فتاة، متهمين في القضية رقم 4337 جنايات قسم أول لسنة 2015، والمقيدة برقم 818 جنايات كلي لسنة 2015 لدورأبريل المقبل.
ويواجه المتهمون، تهم الانضمام لجماعة إرهابية وقطع الطريق، والتظاهر دون تصريح والتجمهر، والشروع في قتل 22 بينهم مجندين، وحيازة أسلحة نارية "مششخنة" والتعدي على قوات الأمن، والتحريض على قوات الجيش والشرطة، وحيازة منشورات محرضة ضد مؤسسات الدولة، واعترف المتهمون جميعهم بالاشتراك في أحداث العنف، تعاطفًا مع الجماعة ودفاعًا عن مشروع حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان.
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