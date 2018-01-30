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جمارك السلوم تضبط محاولتى تهريب كمية من الهواتف المحمولة والسجائر الأجنبية

الثلاثاء، 30 يناير 2018 08:34 م
جمارك السلوم تضبط محاولتى تهريب كمية من الهواتف المحمولة والسجائر الأجنبية الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك


أحمد يعقوب
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تمكن رجال جمارك بمنفذ السلوم البرى برئاسة أحمس بكرى مدير عام جمرك السلوم من ضبط محاولتى تهريب كمية من الهواتف المحمولة والسجائر الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

 

المحاولة الأولى

كانت بالوردية الأولى برئاسة رمضان عاشور وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والسيارات القادمة من ليبيا اشتبه أيمن حبيب مأمور الحركة فى سائق سيارة نقل ليبية لوحات رقم 30080 ليبيا باسم ا . م . ا.

وبالعرض على رمضان عاشور مدير الوردية قرر تشكيل لجنة من السادة محمد إبراهيم رئيس الورديه وعلى خليل مدير الحركة وخالد الشبريسى مدير المكافحة فتبين وجود 36 هاتف محمول ماركات حديثة ومتنوعة مخبأة بمخزن سرى أسفل السيارة. وبلغت القيمة الجمركية 239 ألف و100 جنيه.

 

والمحاولة الثانية

وكانت بالوردية الثانية برئاسة عبدالقادر الشافعى حيث اشتبه أحمد مختار فى سائق سيارة ربع نقل قادمة من ليبيا باسم . ك . ع . ا. وبالعرض على عبدالقادر الشافعى مدير الوردية تشكيل لجنة من محمد رجب مدير حركه ورفيق محمد فهمى مأمور حركة ومحمد مرسى مأمور حركة، حيث تبين وجود 100 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية وبلغت القيمة الجمركية 14 ألف جنيه.

 

قرر أحمس بكرى مدير عام جمارك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك و العدوى مصطفى رئيس المنطقة الشمالية والغربية والأستاذ على جبريل رئيس المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.


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