تيار الحكمة الوطنى ينفصل عن تحالف "العبادى" فى الانتخابات العراقية





كتب عبد الوهاب الجندى

فى تطور مفاجئ للانتخابات العراقية، أعلن تيار الحكمة الوطنى، بقيادة عمار الحكيم رئيس التحالف الوطنى العراقى، وتحالف النصر الانتخابى بقيادة رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى عن فك ارتباطهما المعلن سابقا لخوض الانتخابات القادمة.

وذكر بيان مشترك للطرفين تلقى "اليوم السابع" نسخه منه، أن ائتلاف النصر، وتيار الحكمة قررا خوض الانتخابات النيبابية التى ستجرى فى 12 مايو المقبل بقائمتين انتخابيتين، وذلك بالاتفاق والتراضى بين الطرفين وتشخيصهما للمصلحة المشتركة وحسب المعطيات الفنية التى توصلا اليها.

وأضاف البيان: "أن الطرفان يؤكدان على استمرار تعاونهما، والحرص على العلاقة الإيجابية بينهما، والعمل على خوض حملة انتخابية نزيهة، وتهيئة أجواء سليمة لأبناء شعبنا من اجل اختيار، ممثليه فى مجلس النواب، ومجالس المحافظات، وعبر إرادته الحرة، وبذل كل الجهود من اجل إنجاح هذا الاستحقاق الدستورى، وسيلتقى الطرفان بعد الانتخابات فى إطار تحالفات أوسع لتشكيل الحكومة الوطنية التى تجسد طموحات وآمال شعبنا العراقى العزيز".

من جهته قال الدكتور محمد أبو كلل مسؤول الشؤون العربية فى تيار الحكمة الوطنى، إن تيار الحكمة مع الأحزاب والكيانات المتحالفة معه عازمة على المضى قدماً فى تشكيل الكتلة الوطنية العابرة للمكونات، والتى ستتشكل بصورة رئيسية الشباب وذوى الخبرة للعبور بالواقع السياسى فى العراق إلى مرحلة الدولة الوطنية التى تتسع للجميع وتقدر على تلبية احتياجات المواطنين فى حياة كريمة وتوفر الخدمات التى لاتزال أدنى من طموحات الشعب العراقى الكريم، مضيفاً:"إننا فى تيار الحكمة لدينا برنامج انتخابى متميز سيتم الإعلان عنه قريباً وسيكون جامعاً لكل تطلعات العراقيين لعراق مابعد داعش".