تنفيذ 141 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروح





مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ تنفيذ 132 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لتنفيذ الأحكام القضائية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من تنفيذ حكم في قضية جنائية، و 66 حكم جزئى و 9 أحكام مستأنفة و58 حكم بغرامات و7 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.