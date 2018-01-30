تفاصيل مقتل نقاش على يد شقيقه الطالب فى 6 أكتوبر بسبب "شبشب"





كتب سليم على

أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد شرف، طالبا فى السابعة عشرة من عمره إلى محكمة جنايات الطفل، لاتهامه بقتل شقيقه "النقاش" بسلاح أبيض "سكين" دون قصد حيث كان يدافع عن نفسه ووالدته بعدما تشاجر معها القتيل لوصول مياه لـ"شبشبه" أثناء تنظيف المتهم ووالدته الشقة الكائنة بمدينة 6 أكتوبر.

وفى السطور التالية رصد "اليوم السابع" تفاصيل الواقعة فى شكل وأجوبة.

س: متى وأين حدثت الواقعة؟

ج: منتصف إبريل 2017 فى كمبوند ابنى بيتك بمنطقة 6 أكتوبر

س: من هم أطراف الواقعة ؟

ج: المتهم "عبد الرحمن . ع . م"، طالب، 17 سنة، والمجنى عليه شقيقه "عزت. ع. م"، 22 سنة، نقاش.

س: ما سبب الواقعة؟

ج: نشوب مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم بسبب وصول مياه لـ"شبشب" الأول ما دفعه للتعدى بالضرب على الثانى ووالدتهما ما دفع المتهم لجلب سكين من المطبخ للدفاع عنه ووالدته وأصابه بجرح نافذ فى الصدر أودى بحياته.

س: ما قرار النيابة؟

ج: إحالة المتهم، إلى محكمة جنايات الطفل، بتهمة القتل.