تعيين خدمات مرورية بمحور صلاح سالم بسبب إصلاح كسر ماسورة لمدة 4 ساعات

تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة على أعمال إصلاح كسر ماسورة بمحور صلاح سالم لمدة 4 ساعات بعدما حصلت شركة القاهرة لمياه الشرب على تصريح إحلال وتجديد عطل طارئ كسر بماسورة مياه بجوار الرصيف بشارع صلاح سالم امام هيئة المساحة الجيولوجية.

وستكون الأعمال اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباح غدا الموافق 31 الجارى فقط مع ترك 2 حارة مرورية لعبور السيارات، وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة وذلك لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.