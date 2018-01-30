تعاقد بين التجارى وفا و أوراسكوم لتمويل إنشاءات مزرعة الرياح بخليج السويس





كتب أحمد يعقوب

نجح التجاري وفا بنك المغربى بصفته Mandate Lead Arranger بتنظيم وإدارة القرض لتمويل حصة الملكية المحدودة لأوراسكوم للإنشاءات في مشروع مزرعة الرياح فى خليج السويس.



هذا وقام (Attijari International Bank) بتقديم القرض بالمساعدة والتعاون مع فريق التجاري وفا بنك إيجيبت وفريق تمويل المشروعات في الدار البيضاء.



وتعد هذه الصفقة أول تعاون لبنك التجاري وفا بنك إيجيبت لتقديم قرض خارجي و تم توقيع هذا القرض في يوم 11 من ديسمبر الماضي بين كلاً من (Attijari International Bank) التابع للتجاري وفا بنك وأوراسكوم المحدودة للإنشاءات (NASDAQ Dubai: OC; EGX: ORAS) ورأس غارب لطاقة الرياح وذلك من أجل تمويل أسهم أوراسكوم المحدودة للإنشاءات وذلك للعمل على تنفيذ مشروع "رياح خليج السويس " فى جبل الزيت بمصر.

"يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه وحجمه في مجال الطاقة المتجددة في مصر، والذي يهدف إلى بناء وتشغيل محطة رياح بقدرة 250 ميجاواط في رأس غارب بمصر. عند الانتهاء من بنائه سيقوم التحالف بتشغيل وصيانة مزرعة رياح لمدة 20 عاماً بموجب اتفاقية شراء(PPA) تم توقيعها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء" حسب تصريح بيان صحفى بشأن الصفقة من قبل أوراسكوم فى يوم الثامن عشر من ديسمبر الماضي.

يرجع نجاح هذا المشروع إلى التكامل والشمول بين الجهات المختلفة التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك في معالجة التحديات بالإضافة إلى الخروج بحلول ابتكارية لتمويل المشروع ، فضلاً عن تواجد المجموعة القوي في مجال مشاريع الطاقة المتجددة فى المغرب، وشمال ووسط أفريقيا.

جدير بالذكر أنه فى 3 مايو 2017 قام بنك باركليز بى ال سى بتحويل كامل أسهم ملكيته فى بنك باركليز مصر إلى التجاري وفا بنك وفى 3 نوفمبر2017 تم تسجيل البنك باسم التجارى وفا بنك إيجيبت ويعمل البنك حالياً بالشعار والعلامة التجارية الجديدة و تمتد خبرة البنك إلى أكثر من 150 عاما في مصر تحت العلامة التجارية "باركليز" والذي قدم خلالها أفضل الخدمات المصرفية العالمية.



ويمتلك التجارى وفا بنك إيجيبت شبكة فروع ضخمة تضم 55 فرعا و69 جهاز صراف منتشرة في كافة المحافظات، ويعمل بالبنك في مصر 1550 موظفا من أفضل الكفاءات والكوادر فى السوق المصرفي لخدمة عملاء الشركات العالمية والإقليمية والمحلية وخدمة أكثر من 120 ألف عميل فى جميع أنحاء الجمهورية.