video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 08:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يتهم مجددا إيران بزعزعة استقرار الشرق الأوسط

الثلاثاء، 30 يناير 2018 06:08 ص
ترامب يتهم مجددا إيران بزعزعة استقرار الشرق الأوسط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


أ ف ب
إضافة تعليق

اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجددا الإثنين إيران بزعزعة استقرار الشرق الأوسط فى حين عرضت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى ما قالت أنه أدلة على انخراط إيران فى النزاع اليمنى.

وشارك ترامب فى اجتماع بين أعضاء مجلس الأمن الدولى ومجلس الأمن القومى الأمريكى، قال فيه إنه هناك الكثير من العمل الذى ينتظر انجازا فى البيت الأبيض.

وعدد عدة أهداف منها التصدى "لأنشطة زعزعة الاستقرار الإيرانية" ونهاية الحرب فى سوريا ومحاربة الإرهاب ونزع أسلحة كوريا الشمالية النووية.

وفى وقت سابق رافقت هايلى وفد مجلس الأمن إلى قاعدة عسكرية بواشنطن لتعرض لهم حطام صاروخ قالت إنه أطلق من اليمن من قبل مسلحين حوثيين على الأراضى السعودية.

وقالت "نرى كيف تتكدس الإثباتات على أن إيران تتجاهل بشكل وقح تعهداتها الدولية" مضيفة أن "العدوان الإيرانى ليس فقط تهديدا للجيران بل ايضا للعالم باسره".

وتسعى إدارة ترامب، إلى إقناع الأمم المتحدة بالتحرك ضد إيران خصوصا من خلال فرض عقوبات على برنامجها الصاروخى.

لكن يتعين على واشنطن التفاهم مع موسكو حليفة طهران والتى تملك حق الفيتو فى مجلس الأمن.

وبحسب مسؤولين اميركيين فان الحطام المعدنى يعود لصاروخ اطلقه الحوثيون فى نوفمبر 2017 وتحطم قرب مطار الرياض.

ولم يوقع الصاروخ اضرارا بعد ان اعترضه الجيش السعودى الذى يقاتل فى اليمن الى جانب القوات الحكومية وضد المتمردين الحوثيين، ويحمل الحطام خصوصا شعار شركة عسكرية ايرانية وعبارة "صنع فى إيران" على احدى القطع.

غير ان وزير الخارجية الايرانى محمد جواد ظريف ندد فى تغريدة ب "الخبر الزائف".

ووصف التحرك الأمريكى بانه "محاولة من ترامب وجماعته لاختلاق رواية كارهة لايران فى مجلس الامن (باستخدام) اثبات زائف".

وتنفى ايران باستمرار تزويد الحوثيين بالسلاح.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إندبندنت: إيران تستعين بـ"الإنترنت الحلال" للسيطرة على الحرية بالشبكة

إيران تخفف القيود عن الزعيم الإصلاحى "موسوى" وتسمح لأبناءه بزيارته

إيران: البحرية الأمريكية تمتثل الآن للقواعد الدولية

تداول فيديو لتجدد المظاهرات فى إيران وتمزيق لافتة للمرشد

دونالد ترامب

إيران

أخبار العالم اليوم

الشرق الأوسط



لا تفوتك
متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة