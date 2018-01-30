تحرير 374 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة مرورية بمطروح

تحرير 374 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة مرورية بمطروحالثلاثاء، 30 يناير 2018 02:46 ص
حملة مرورية - ارشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 374 مخالفة مرورية وتحصيل 4 ألاف و 400 جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 46 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من 8 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
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