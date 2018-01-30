تحرير 368 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات بمطروح





مطروح _ حسن مشالي

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 368 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 51 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 10 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 3 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضها على النيابة العامة.

كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح ، من تنفيذ 148 حكما قضائيا وفحص 35 مشتبها فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بتمكن الحملة من فحص 30 مشتبها فيهم و 5 مسجلين خطر، وتنفيذ حكم فى قضية جنائية، و 71 حكما جزئيا و 8 أحكام مستأنفة و62 حكم بغرامات و6 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.