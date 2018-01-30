تحرير 1437 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بشوارع وميادين الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة المرور، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، لإعادة الانضباط المرورى بشوارع وميادين الإسماعيلية.

وأسفرت الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1437 مخالفة مرورية متنوعة شملت 395 مخالفة نموذج 125، و47 مخالفة إزالة ملصقات، و59 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز19 سيارة، و182 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و53 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 57 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و39 رخصة لمخالفة البيئة، و102 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 52 رخصة لمخالفة خط السير، و49 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و44 مخالفة عدم صلاحية الأنوار، وسحب 71 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 87 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 67 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و53 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و61 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم ضدهم.