تحت شعار "أمنك رسالتنا" هيئة الشرطة تشارك فى معرض الكتاب





كتب محمود عبد الراضى

حرصت وزارة الداخلية على مشاركتها السنوية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب التاسع والأربعين هذا العام وذلك من خلال جناح هيئة الشرطة الذى يشرف على تنظيمة مركز البحوث بأكاديمية الشرطة تحت شعار (أمنك رسالتناً).

و حضر فعاليات الإفتتاح اللواء دكتور أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء دكتور مدير مركز بحوث الشرطة وقيادات المركز ، حيث أكد رئيس الأكاديمية حرص السيد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية على فاعلية وتنوع الإصدارات من الكتب والمؤلفات والأبحاث الأمنية والشرطية المعروضة وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الجماهيرية والتوعوية التى تقدمها الوزارة للمواطن .

وتم تزويد جناح هيئة الشرطة لأول مرة هذا العام بشاشة تفاعلية لإستعراض الخدمات التى تقدم للمواطنين فى مختلف المجالات ومن أبرزها (الأحوال المدنية، المرور، اتحاد الشرطة الرياضى، الأدلة الجنائية) بهدف تعريفهم بكيفية وإجراءات الحصول على هذه الخدمات.. فضلاً عن مشاركة مطبعة الشرطة لأول مرة أيضاً هذا العام من خلال عرض أبرز خدمات طباعة المؤلفات والكتب للمواطنين والوثائق المؤمنة التى تقدمها المطبعة لمؤسسات الدولة المختلفة .

كما تضمنت فاعليات الإفتتاح تبادل الزيارات بين جناح وزارة الدفاع وجناح وزارة الداخلية فى إطار العلاقات المتينة والراسخة بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة .