تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و"إيجى إكس 70" يحقق أعلى مستوى منذ 2009





كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة نتيجة تراجع عدد من الأسهم القيادية أبرزها البنك التجارى الدولى وهيرميس، فيما ارتفع مؤشرى الأوسع نطاقاً والأسهم الصغيرة والمتوسطة، والذى حقق أعلى مستوى له منذ أكتوبر لعام 2009، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 870.576 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 16.3 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 34.96 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 17.5 مليون جنيه، 56.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 15315 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2740 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 14927 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 875 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.90% ليصل إلى مستوى 523 نقطة.

وارتفعت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 96 شركة، ولم تتغير 25 شركة.