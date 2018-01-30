تأخر إقلاع 6 رحلات من مطار القاهرة بسبب الأحوال الجوية وأعمال الصيانة

تأخر إقلاع 6 رحلات من مطار القاهرة بسبب الأحوال الجوية وأعمال الصيانةالثلاثاء، 30 يناير 2018 09:51 م
مطار القاهرة الدولى
كتب هانى عثمان - أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الثلاثاء تأخر إقلاع 6 رحلات دولية، وذلك بسبب ظروف التشغيل وسوء الأحوال الجوية فى مطار الهبوط وأعمال الصيانة.
وقالت مصادر ملاحية إن رحلة خطوط الطيران الجزية 161 المتجهة إلى الكويت تأخرت عن موعد إقلاعها لمدة 3 ساعات بسبب أعمال الصيانة وسوء الحالة الجوية فى مطار الهبوط، كما تأخرت رحلة خطوط نسما 130 المتجهة إلى الطائف لمدة ساعتين عن موعدها المقرر.
وأضافت المصادر أن رحلة خطوط طيران الاتحاد 648 المتجهة إلى أبو ظبى تأخرت عن موعد إقلاعها، إضافة إلى رحلات الخطوط العمانية 406 المتجهة إلى مسقط، ورحلة طيران الخليج 80 المتجهة إلى البحرين ورحلة فلاى ناس 568 المتجهة إلى جدة.
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