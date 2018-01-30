تأجيل محاكمة عهد التميمى حتى السادس من فبراير





القدس (أ ف ب)

تأجل إلى السادس من فبراير بدء محاكمة عهد التميمى التى تظهر فى شريط فيديو مع قريبتها وهما تضربان جنديين.

وقالت المحامية جابى لاسكى لوكالة فرانس برس، "إن محاكمة عهد تأجلت حتى السادس من فبراير أمام المحكمة العسكرية، وستحاكم أيضا فى اليوم نفسه والدتها ناريمان التى لا تزال معتقلة".

وأكد الجيش الإسرائيلى تغيير موعد المحاكمة بناء على طلب المحامية لاسكى.

وأمر القاضى العسكرى باحتجاز عهد فى السجن إلى حين انتهاء الإجراءات" القضائية، موضحا أن "خطورة الجرائم التى اتهمت بها لا تسمح بأى بديل آخر سوى احتجازها".

ووجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية 12 تهمة للتميمى البالغة من العمر 16 عاماً أوائل الشهر الجارى تتعلق بضرب الجنديين، بالإضافة إلى 5 حوادث أخرى تشمل التحريض والتهديد ورشق الحجارة.

وستبدا محاكمتها بتلاوة لائحة الاتهام من المدعى العسكرى بحسب محاميتها.

وكانت المحكمة امرت باطلاق سراح ابنة عمها نور (20 عاما) فى الخامس من يناير بموجب كفالة، على أن تمثل أمام القضاء لاحقا لمحاكمتها.

واعتقلت نور فى 20 ديسمبر واتهمت بالاعتداء بالضرب على جندى وإزعاج جنديين أثناء أدائهما واجبهما، بحسب لائحة الاتهام.

وانتقد مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إجراءات السلطات الإسرائيلية فى هذه القضية، فى حين أعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه ازاء احتجاز اسرائيل قاصرين، بما فى ذلك عهد التميمى.

وقالت محاميتها جابى لاسكى إن اعتقال عهد ينتهك المعاهدات الدولية المتعلقة برعاية الأطفال.

وتابعت لاسكى "لا أعرف إن كنا سنستأنف (القرار) بعد رفض كل الأقوال فى ما يتعلق بحقوق الطفلة".