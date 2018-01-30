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الثلاثاء، 30 يناير 2018 04:15 م
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تأجيل محاكمة تشكيل عصابي لحيازته 7 ملايين قرص مخدر بأبوكبير بالشرقية

الثلاثاء، 30 يناير 2018 01:50 م
تأجيل محاكمة تشكيل عصابي لحيازته 7 ملايين قرص مخدر بأبوكبير بالشرقية هيئة المحكمة


الشرقية – فتحية الديب
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قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص، لجلسة 25 فبراير القادم، للمرافعة، لحيازتهم 7 ملايين قرص مخدر.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية ليوم 21 ديسمبر 2016، عندما تمكنت مأمورية من ضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من ضبط "أحمد ا م" 33 سنة صاحب شركة استيراد وتصدير و"حمد الله ال" 38 سنة تاجر ملابس، و"محمد ح ن ع" 45 سنة تاجر و4 أخرين مقيمين أبوكبير، وضبط بحوزتهم 7 ملايين قرص مخدر من عقار الكبتاجون، و34 ألف إسترلينى و3 ملايين جنيه مصرى و28 ألف دولار و1400 يورو و30 طلقة، وبعرضهم علي النيابة العامة، قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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